Thunderbolts*, David Harbour non legge le teorie dei fan in rete: "Sembrano articoli scritti con l'IA"

Pubblicazione: 18 settembre alle 09:28

In Thunderbolts*, nuovo film Marvel in arrivo il prossimo anno, David Harbour riprenderà i panni di Alexei Shostakov / Red Guardian, personaggio introdotto in Black Widow. In un'intervista con CB, l'attore ha affermato di sapere perché nel titolo è presente un asterisco, ma di non poterlo rivelare:

Lo hanno inserito retroattivamente. Un'idea che qualcuno ha avuto...cosa posso dire per non mettermi nei guai? L'asterisco è fichissimo. Capisco perché abbiano messo quell'asterisco [ride] e sono entusiasta all'idea che anche gli spettatori lo scoprano, ma non posso dire di più.

Veramente no. Ho iniziato ad allontanarmi da tutto questo perché mi sembra di imbattermi in articoli scritti dall'IA. Mi chiedo: “Chi l'ha scritto? Non è in una lingua comprensibile". Ma penso che possa diventare pericoloso perché non voglio sentire l'opinione di tutti su ogni genere di cose che mi riguardano.

L'intervistatore poi gli ha chiesto se, durante le riprese, ha avuto modo di confrontarsi con le teorie e ipotesi online dei fan sul film:

Quando giri un film, non puoi davvero considerare le critiche perché tutti hanno un'opinione su tutto, a partire dalla locandina. Ti viene da dire: “Guarda le due ore di film e se ancora non ti piace, fantastico. Ti piace? Fantastico”. Ma dovete darci una possibilità. [...] Sono molto orgoglioso di questo film, di quello che abbiamo girato. Ho saputo che sta avendo un buon riscontro internamente e non vedo l'ora che la gente lo veda, credo che sorprenderà molto le persone. Penso che la gente abbia capito dal trailer [presentato al San Diego Comic-Con ma non ancora disponibile online, ndr.] che sia una direzione molto bella quella che sta prendendo l'UCM adesso. E sono entusiasta di farne parte.

Ha poi aggiunto:

Il film arriverà nei cinema italiani il 30 aprile 2025. Il cast di Thunderbolts* comprende anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster. Lewis Pullman dovrebbe interpretare Sentry. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.