Tom Holland sorprende: "La prima versione di 'Spider-Man: Brand New Day' era un disastro"

Pubblicazione: 31 luglio alle 11:24

Il cinema d'evasione contemporaneo vive spesso in un equilibrio precario, teso tra l'ispirazione artistica dei creativi e le pressanti logiche di mercato imposte dai grandi studios. A confermare questa complessa dinamica è stato lo stesso Tom Holland durante il tour promozionale per il lancio di Spider-Man: Brand New Day.

Quando la democrazia del pubblico soffoca la visione d'autore

Nel corso di un'intervista concessa alla testata Quotable, l'attore britannico ha svelato un illuminante retroscena sulla lavorazione del quarto capitolo dedicato all'Uomo Ragno, rivelando di aver visionato edella pellicola costruito interamente per compiacere i desideri espressi dai test group.

Spendere decine di milioni di dollari in ricerche di mercato e anteprime di prova non è una rarità a Hollywood, e l'idea di cucire un blockbuster sulle preferenze immediate degli spettatori è spesso una tentazione irresistibile per i dirigenti di produzione. Tuttavia, l'esito di questo esperimento applicato al nuovo Spider-Man si è rivelato un disastroso buco nell'acqua.

Tom Holland nei panni di Spider-Man (Sony Pictures)

Come raccontato da Holland, la regia e il team editoriale avevano confezionato un taglio del film modellato puntualmente sui feedback raccolti tra i primi spettatori. Il risultato finale? Un'opera priva di anima, immediatamente rigettata dal team creativo.

"Ci hanno mostrato una versione montata seguendo alla lettera le indicazioni e le richieste del pubblico di prova," ha ammesso Holland. "L'abbiamo guardata e la nostra reazione è stata di puro rifiuto: non funzionava per niente. Era esattamente ciò che le persone avevano chiesto sulla carta, ma mancava completamente della visione artistica che noi creativi volevamo imprimere al progetto. È stata una lezione fondamentale per tutti: in sala di montaggio un film può nascere o morire in mille modi diversi."

L'episodio testimonia anche il peso crescente che Tom Holland ha conquistato all'interno dei Marvel Studios. A differenza del passato, l'attore ha partecipato attivamente fin dalle prime fasi di scrittura al fianco degli sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers, collaborando a stretto contatto con il regista Destin Daniel Cretton.

La trama di Spider-Man: Brand New Day raccoglie l'eredità emotiva e narrativa degli eventi drammatici di No Way Home. Ritroviamo un Peter Parker del tutto isolato, privato dell'identità e del ricordo delle persone amate a causa dell'incantesimo del Dottor Strange, impegnato a pattugliare le strade di New York mentre si trova a fronteggiare un'inaspettata e rischiosa evoluzione dei propri poteri.

Il netto rifiuto di quella prima versione "pilotata" ha permesso alla produzione di riassestare la rotta, preservando la coerenza narrativa e l'impronta drammatica del film. Un rischio calcolato che sembra aver pagato a pieni voti