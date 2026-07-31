Tom Holland sorprende: "La prima versione di 'Spider-Man: Brand New Day' era un disastro"
Tom Holland boccia la prima versione di 'Spider-Man: Brand New Day': "Non funzionava". Il retroscena
Il cinema d'evasione contemporaneo vive spesso in un equilibrio precario, teso tra l'ispirazione artistica dei creativi e le pressanti logiche di mercato imposte dai grandi studios. A confermare questa complessa dinamica è stato lo stesso Tom Holland durante il tour promozionale per il lancio di Spider-Man: Brand New Day.Nel corso di un'intervista concessa alla testata Quotable, l'attore britannico ha svelato un illuminante retroscena sulla lavorazione del quarto capitolo dedicato all'Uomo Ragno, rivelando di aver visionato e categoricamente rifiutato un montaggio preliminare della pellicola costruito interamente per compiacere i desideri espressi dai test group.
Quando la democrazia del pubblico soffoca la visione d'autore
Spendere decine di milioni di dollari in ricerche di mercato e anteprime di prova non è una rarità a Hollywood, e l'idea di cucire un blockbuster sulle preferenze immediate degli spettatori è spesso una tentazione irresistibile per i dirigenti di produzione. Tuttavia, l'esito di questo esperimento applicato al nuovo Spider-Man si è rivelato un disastroso buco nell'acqua.
Come raccontato da Holland, la regia e il team editoriale avevano confezionato un taglio del film modellato puntualmente sui feedback raccolti tra i primi spettatori. Il risultato finale? Un'opera priva di anima, immediatamente rigettata dal team creativo."Ci hanno mostrato una versione montata seguendo alla lettera le indicazioni e le richieste del pubblico di prova," ha ammesso Holland. "L'abbiamo guardata e la nostra reazione è stata di puro rifiuto: non funzionava per niente. Era esattamente ciò che le persone avevano chiesto sulla carta, ma mancava completamente della visione artistica che noi creativi volevamo imprimere al progetto. È stata una lezione fondamentale per tutti: in sala di montaggio un film può nascere o morire in mille modi diversi."
L'episodio testimonia anche il peso crescente che Tom Holland ha conquistato all'interno dei Marvel Studios. A differenza del passato, l'attore ha partecipato attivamente fin dalle prime fasi di scrittura al fianco degli sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers, collaborando a stretto contatto con il regista Destin Daniel Cretton.
La trama di Spider-Man: Brand New Day raccoglie l'eredità emotiva e narrativa degli eventi drammatici di No Way Home. Ritroviamo un Peter Parker del tutto isolato, privato dell'identità e del ricordo delle persone amate a causa dell'incantesimo del Dottor Strange, impegnato a pattugliare le strade di New York mentre si trova a fronteggiare un'inaspettata e rischiosa evoluzione dei propri poteri.
Il netto rifiuto di quella prima versione "pilotata" ha permesso alla produzione di riassestare la rotta, preservando la coerenza narrativa e l'impronta drammatica del film. Un rischio calcolato che sembra aver pagato a pieni voti