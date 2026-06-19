Toy Story 5: il budget è faraonico, ma ne sarà valsa la pena? La tenuta nel tempo ci darà le risposte

Pubblicazione: 19 giugno alle 16:47

Quando si parla di Toy Story, si parla di storia del cinema. Non solo animazione, ma cultura popolare che attraversa generazioni. E ora che il quinto capitolo della saga è alle porte, i numeri che emergono dai corridoi di Pixar rivelano una scommessa economica senza precedenti per il franchise: 250 milioni di dollari di budget, escluse le spese di marketing. Una cifra che polverizza i 200 milioni investiti in Toy Story 4 nel 2019 e che pone interrogativi importanti sul futuro del cinema d'animazione e sulle aspettative dello studio.



Diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, Toy Story 5 è appena approdato nelle sale italiane, portando con sé il peso delle aspettative di un pubblico globale che ha imparato a voler bene a Woody, Buzz e compagnia. Ma dietro la nostalgia e l'affetto per questi personaggi iconici si nasconde una realtà industriale complessa: un film d'animazione che costa quanto una produzione live-action di grande scala deve generare incassi proporzionati per giustificare l'investimento.



Secondo le proiezioni riportate da Variety, il quinto capitolo punta a un'apertura domestica di 135 milioni di dollari, con un debutto mondiale che dovrebbe superare i 275 milioni. Numeri che, se confermati, batterebbero il record del franchise detenuto proprio da Toy Story 4, che nel 2019 aveva aperto con 120 milioni negli Stati Uniti e 248 milioni a livello globale nel primo weekend. Il quarto film era poi andato a incassare complessivamente 1,073 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il capitolo di maggior successo commerciale della saga.

Ma il contesto è radicalmente cambiato. Il panorama del 2026 non è quello del 2019. Le abitudini di consumo del pubblico si sono trasformate, lo streaming ha ridisegnato le priorità degli spettatori, e i grandi blockbuster devono dimostrare di possedere un appeal irresistibile per portare le persone nelle sale. La domanda che aleggia su Toy Story 5 è cruciale: avrà la stessa capacità di resistenza al botteghino nel corso di settimane e mesi?



Applicando la regola standard di Hollywood, un film con un budget di 250 milioni deve incassare circa 625 milioni di dollari per raggiungere il pareggio. Una soglia impegnativa, ma non impossibile per un marchio forte come Toy Story, soprattutto considerando l'accoglienza critica straordinariamente positiva che il film sta ricevendo. Su Rotten Tomatoes, il quinto capitolo vanta attualmente un punteggio del 93% tra i critici, un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto dal team creativo.



La trama vede Woody, Buzz e gli altri giocattoli confrontarsi con una nuova generazione di giocattoli elettronici, un tema che riflette le ansie contemporanee sul rapporto tra tradizione e innovazione tecnologica. Ma la vera novità narrativa è la scelta (anticipata tramite una clip ufficiale) di mettere al centro Jessie. Un personaggio che finora aveva occupato ruoli di supporto, ma che in questo capitolo emerge come protagonista a pieno titolo, esplorando le sue lotte interiori legate all'abbandono dopo aver perso Emily e Andy.

Questa scelta narrativa non è solo coraggiosa, ma anche strategicamente intelligente. La storia di Woody è stata raccontata in modo magistrale nei capitoli precedenti, arrivando a una conclusione emotivamente perfetta in Toy Story 4. Spostare il focus su Jessie permette al franchise di rinnovarsi senza tradire la propria anima, offrendo nuove prospettive emotive e narrative. Inoltre, la relazione romantica tra Jessie e Buzz, avviata in Toy Story 2, offre a quest'ultimo spazio per continuare a crescere come personaggio senza risultare una presenza ingombrante.



Ma torniamo ai numeri, perché sono loro a raccontare la vera posta in gioco. Un budget di 250 milioni per un film d'animazione non è solo un investimento economico, è una dichiarazione d'intenti. Significa credere che il pubblico sia ancora disposto a vivere queste storie sul grande schermo, che l'esperienza collettiva della sala cinematografica abbia ancora un valore superiore a quella domestica dello streaming. Significa scommettere che l'affezione per questi personaggi non si sia esaurita, ma anzi possa rigenerarsi attraverso nuove narrazioni.



Il test definitivo arriverà nei prossimi giorni, quando il pubblico potrà finalmente vedere il film e decretarne il successo o il fallimento. Le recensioni positive sono un ottimo punto di partenza, ma il passaparola e la tenuta nel tempo saranno decisive. Un'apertura da 275 milioni a livello mondiale sarebbe un risultato solido, ma per raggiungere e superare quel miliardo che Toy Story 4 aveva conquistato servirà molto di più: servirà che il film entri nel cuore delle persone, proprio come fecero i suoi predecessori.