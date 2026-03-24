Transformers One arriva su Netflix: il motivo (inaspettato) per cui dovresti vederlo

Pubblicazione: 24 marzo alle 07:45

Arriva finalmente in streaming su Netflix uno dei titoli più discussi degli ultimi anni per gli amanti dell’animazione e della fantascienza. Transformers One non è solo un nuovo capitolo della saga: è un vero punto di ripartenza, pensato per raccontare tutto da capo. Con uno stile completamente animato in 3D e una durata di 104 minuti, il film si propone come una visione coinvolgente, semplice da seguire ma ricca di significato. È un racconto di amicizia, potere e trasformazione che riesce a parlare sia ai fan storici sia a chi si avvicina per la prima volta a questo universo. Ed è proprio questa doppia chiave a renderlo interessante da vedere oggi su piattaforma.

La prima cosa da capire è che il film funziona come un prequel: la storia è ambientata su Cybertron miliardi di anni prima degli eventi che conosciamo. Qui incontriamo Orion Pax (il futuro Optimus Prime) e D-16 (destinato a diventare Megatron) quando sono ancora amici, quasi fratelli. Lavorano come minatori, privi persino della capacità di trasformarsi,legata all’Energon. Questo contesto iniziale è fondamentale perché spiega in modo chiaro e diretto come nasce uno dei conflitti più iconici della cultura pop.

Il cuore del film è proprio la trasformazione del rapporto tra i due protagonisti. Quando acquisiscono il potere di trasformarsi, qualcosa cambia radicalmente: D-16 sviluppa un lato oscuro e rabbioso, mentre Orion Pax resta guidato da ideali più altruisti. In questo punto la narrazione mostra come le scelte personali, il potere e le condizioni sociali possano influenzare profondamente il destino degli individui. Il loro scontro non è solo fisico, ma ideologico.

Transformers One, fonte: Paramount Pictures

Dal punto di vista produttivo, Transformers One rappresenta una svolta. È il primo film della saga completamente realizzato in computer grafica, segnando un ritorno alle origini animate del franchise, dopo decenni dominati dal live action. Questo lo rende più accessibile, soprattutto per un pubblico giovane, tanto che è considerato adatto a bambini e ragazzi. Allo stesso tempo, però, conserva temi maturi come la lotta per una società più giusta e il rischio della deriva autoritaria, incarnata dalla figura di Megatron.

Un altro elemento che lo rende interessante è il cast vocale internazionale.: Chris Hemsworth presta la voce a Optimus Prime,a Elita, Jon Hamm a Sentinel Prime, mentre Brian Tyree Henry interpreta Megatron. A questi si aggiungono nomi comee Keegan-Michael Key, contribuendo a dare profondità e personalità ai protagonisti.

Infine, è importante sottolineare perché vederlo oggi su Netflix ha senso. Non richiede conoscenze pregresse della saga, quindi è perfetto anche per chi parte da zero. È breve, scorrevole e adatto a una visione in famiglia. Ma soprattutto, offre una chiave di lettura interessante su temi universali come amicizia, potere e responsabilità. In un panorama saturo di sequel complessi e intrecci complicati, Transformers One sceglie la semplicità: ed è proprio questo il suo punto di forza.