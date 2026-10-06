Tre amiche, un funerale e un viaggio oscuro attraverso l'Irlanda, in questo thriller comico su Netflix

Pubblicazione: 06 ottobre alle 19:00

Lisa McGee, la mente creativa dietro il fenomeno televisivo "Derry Girls", torna a conquistare il pubblico con una nuova serie destinata a far parlare di sé. Dal 12 febbraio Netflix ospita "Da Belfast al Paradiso", una produzione irlandese che promette di miscelare commedia, suspense e una buona dose di quel cinismo brillante che ha reso celebre la sua creatrice. La serie segue le vicende di tre amiche inseparabili fin dai tempi della scuola, ora alle prese con le sfide e le complessità della vita oltre i trent'anni. Saoirse, interpretata da Roisin Gallagher, è una sceneggiatrice televisiva dal talento innegabile ma dalla vita decisamente caotica. Robyn, cui dà volto Sinéad Keenan, è una madre affascinante ma perennemente sotto pressione, divisa tra tre figli e mille responsabilità. Completano il trio Dara, personaggio timido e affidabile interpretato da Caoilfhionn Dunne, che lavora come badante e rappresenta il cuore stabile del gruppo.





. Un messaggio che informa le tre protagoniste della morte della quarta componente della loro banda di amiche d'infanzia, una persona con cui avevano perso i contatti da tempo. Quella che dovrebbe essere una semplice partecipazione a una veglia funebre si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più complesso e inquietante.. Le tre donne si ritrovano catapultate in un'avventura che attraversa l'Irlanda e va oltre i suoi confini, un'odissea oscura e pericolosa ma anche irresistibilmente divertente. Ogni tappa del viaggio le avvicina a una verità sepolta nel passato, una verità che qualcuno forse preferiva rimanesse tale.

La serie si colloca in quel territorio fertile dove la commedia incontra il thriller, dove le risate si alternano ai brividi e dove l'amicizia viene messa alla prova da segreti troppo a lungo custoditi. McGee dimostra ancora una volta la sua capacità di raccontare storie femminili complesse, lontane dagli stereotipi, capaci di essere vulnerabili e fortissime allo stesso tempo. L'ambientazione irlandese non è solo uno sfondo pittoresco ma diventa parte integrante della narrazione, con i suoi paesaggi che oscillano tra la bellezza mozzafiato e un'aura di mistero quasi gotico. I luoghi attraversati dalle protagoniste riflettono il loro viaggio interiore, la necessità di fare i conti con scelte passate e con versioni di se stesse che credevano sepolte. Ciò che rende "Da Belfast al Paradiso" particolarmente interessante è il suo approccio alla memoria e all'amicizia femminile.



Il mix di generi è una scommessa ambiziosa ma McGee ha già dimostrato di saper maneggiare registri diversi con disinvoltura. La comicità non serve a stemperare la tensione ma la amplifica, rendendo i momenti più oscuri ancora più efficaci per contrasto. È quella tipica ironia irlandese che sa ridere delle tragedie senza mai banalizzarle, che usa l'umorismo come strumento di sopravvivenza più che di evasione. Netflix continua così ad arricchire il suo catalogo di produzioni internazionali di qualità, puntando su voci autoriali riconoscibili e storie che sanno parlare a un pubblico globale pur mantenendo una forte identità culturale.