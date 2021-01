LEGGI ANCHE: Armie Hammer e Mads Mikkelsen nel cast di The Billion Dollar Spy

Visto l’imminente avvio delle riprese di, commedia sentimentale con Jennifer Lopez, la Lionsgate aveva una certa fretta di trovare un sostituto di Armie Hammer. Ricordiamo che la star disi è allontanata dal cast della pellicola per via di un recente scandalo online. La bega è nata per colpa del riaffiorare online di alcuni messaggi privati scambiati da Armie Hammer via social e alcune dichiarazioni estratte da vecchie interviste focalizzati sulle sue fantasie ed esperienze sessuali oltre il limite stesso del concetto di fetish

Proprio per questa ragione, Armie Hammer ha deciso di affrancarsi dal progetto rilasciando una dichiarazione che potete leggere in questo nostro articolo.

L’Hollywood Reporter segnala ora che l’attore individuato dalla Lionsgate per sostituire Hammer sarebbe Josh Duhamel che si troverebbe in fase di negoziazione con lo studio.

Questa la sinossi del film con Jennifer Lopez:

Darcy (Lopez) e Tom radunano le loro due famiglie, piene di amore ma anche di pregiudizi e supponenza, in un’esclusiva località per il loro matrimonio… proprio quando i due iniziano ad avere qualche ripensamento. E come se non bastasse questo a minacciare la celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando l’intera cerimonia viene presa in ostaggio.

Cosa ne pensate di Josh Duhamel come sostituto di Armie Hammer in Shotgun Wedding di fianco alla superstar Jennifer Lopez? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questa notizia.