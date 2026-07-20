Un caso da risolvere e demoni personali, in questa serie danese su Netflix da soli 5 episodi

Pubblicazione: 20 luglio alle 16:00

A volte i migliori successi arrivano in punta di piedi, senza fanfare né campagne promozionali martellanti. È esattamente quello che sta accadendo con Land of Sin, la serie crime svedese che Netflix ha rilasciato quasi in sordina e che nel giro di poco tempo ha scalato le classifiche globali della piattaforma. Un fenomeno da passaparola digitale che merita tutta l'attenzione possibile. Land of Sin racconta la storia di un'investigatrice tosta e poco ortodossa che si ritrova a collaborare con un nuovo collega dall'approccio decisamente più ottimista. Insieme devono fare luce sulla morte scioccante di un adolescente in una piccola comunità.

Quello che inizialmente sembra un caso tragico ma circoscritto si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più complesso:, che ha segnato per generazioni la vita di quel piccolo centro abitato. Il format della serie è uno dei suoi punti di forza più evidenti. Con soli cinque episodi, ciascuno della durata compresa tra 39 e 46 minuti,. Si può divorare in un weekend o persino in una singola maratona serale, senza quell'impegno a lungo termine che talvolta frena gli spettatori di fronte a serie da dieci, quindici o venti episodi.

Netflix sembra aver trovato in questo formato una formula vincente, capace di soddisfare la fame di contenuti di qualità senza richiedere settimane di visione. Dal punto di vista del tono e dell'atmosfera, Land of Sin attinge a piene mani dal filone dei crime thriller nordici, quel genere che ha conquistato il pubblico internazionale grazie a produzioni come The Killing, The Bridge e Bordertown. Ma i paragoni più immediati, almeno per chi ha seguito le serie americane degli ultimi anni, sono con True Detective e soprattutto con Mare of Easttown di HBO. Come nella serie con Kate Winslet, anche qui troviamo una piccola comunità dove tutti si conoscono, segreti sepolti che riemergono e un'investigatrice dal carattere difficile che deve fare i conti non solo con il caso ma anche con i propri demoni personali.

Gli spettatori che hanno già visto la serie la descrivono come cupa, coinvolgente e persino soprannaturale in alcuni passaggi, suggerendo che la narrazione non si limita al puro procedurale poliziesco ma esplora anche zone più ambigue e psicologiche. La trama ruota attorno a un mistero centrale abbastanza solido da mantenere alta la tensione episodio dopo episodio, senza cedere a riempitivi o digressioni inutili. Il ritmo è serrato, la regia privilegia atmosfere cupe e paesaggi nordici che amplificano il senso di isolamento e claustrofobia emotiva tipico del genere. I personaggi sono caratterizzati con cura sufficiente per risultare credibili e stratificati, evitando gli stereotipi più banali del poliziesco televisivo.



La serie si inserisce perfettamente in quel filone di thriller nordici, come questa serie horror travestita da true crime, che negli ultimi quindici anni ha ridefinito gli standard del genere a livello globale. La Scandinavia televisiva ha saputo creare un marchio di fabbrica riconoscibile: paesaggi desolati, personaggi complessi e moralmente ambigui, trame stratificate che intrecciano crimini individuali con patologie sociali più ampie. Land of Sin rispetta questo DNA aggiungendo però una sua identità specifica, legata alla dinamica tra i due investigatori protagonisti e al particolare contesto della piccola comunità sconvolta dal crimine.

