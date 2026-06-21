Un colpo di fortuna diventa un gioco pericoloso, in questo intenso thriller turco su Netflix

Pubblicazione: 21 giugno alle 15:30

Netflix sta vivendo una settimana da record per gli amanti dei thriller. La piattaforma sta letteralmente bombardando il catalogo con serie ad alta tensione provenienti da ogni angolo del mondo, tutte pensate per essere divorate in un weekend. E tra queste, The Town emerge come una delle proposte più interessanti appena sbarcate nel catalogo.

Rilasciata l'11 dicembre 2025,che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo dall'inizio alla fine.. Quello che inizia come un colpo di fortuna si trasforma rapidamente in un gioco pericoloso dove, mentre i protagonisti inseguono sogni che potrebbero cambiargli la vita per sempre.

A distinguere The Town dalla massa di crime drama che affollano le piattaforme streaming c'è innanzitutto il ritmo. Gli episodi sono volutamente compatti, con una durata che oscilla tra i 30 e i 42 minuti ciascuno. Il totale della serie si aggira sulle 5 ore, il che significa che è possibile completarla nell'arco di un paio di serate o, per i più accaniti, in un'unica maratona.

La critica ha risposto positivamente, lodando in particolare il ritmo serrato e la qualità produttiva elevata. The Town non è una serie a basso budget: la fotografia è curata, le location sono sfruttate con intelligenza e la regia sa quando accelerare e quando lasciare che la tensione si accumuli.

Netflix ha capito da tempo cheche attraversano le barriere culturali. The Town, portando sul palcoscenico globale una prospettiva turca spesso sottorappresentata nel panorama streaming mainstream.