Un omicidio che riapre ferite sopite da anni, in questa miniserie tedesca su Netflix (da non perdere)

Pubblicazione: 21 giugno alle 16:30

Ci sono luoghi da cui si scappa convinti di aver chiuso per sempre con il passato. Piccole città dove il tempo sembra essersi fermato, dove tutti conoscono tutti e i segreti viaggiano sotterranei come vene di carbone. Poi arriva un delitto a squarciare quella quiete apparente, e improvvisamente scopri che nulla è mai davvero sepolto. È esattamente quello che accade in Lauchhammer - Delitto a cielo aperto, miniserie tedesca approdata su Netflix che trasforma un'indagine criminale in un viaggio inquietante tra colpe mai affrontate e ricordi che nessuno ha il coraggio di guardare in faccia.



Dal titolo originale Lauchhammer - Tod in der Lausitz, questa produzione del 2022 creata da Silke Zertz e Frauke Hunfeld segue i codici del noir europeo più cupo e psicologico, quello che non si accontenta di svelare l'identità dell'assassino ma vuole scavare nelle crepe di un'intera comunità. Sei episodi bastano per costruire un racconto lento, malinconico e profondamente opprimente, dove l'atmosfera conta quanto la trama e dove ogni paesaggio industriale decadente diventa specchio di traumi mai risolti.



La storia prende il via quando il corpo di una giovane studentessa, Ramona, viene ritrovato sulle rive di un lago nella regione della Lusazia, area di confine tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca, storicamente segnata dalle miniere di carbone. L'omicidio sconvolge la piccola comunità locale e richiama sul posto il detective Maik Briegand, poliziotto che aveva lasciato la sua città natale anni prima, convinto di non doverci più mettere piede. Il ritorno forzato lo costringe ad affrontare non solo il caso, ma anche il peso di un passato tumultuoso, un matrimonio fallito e rapporti mai sanati con la famiglia e i vecchi colleghi.

Ad affiancarlo nelle indagini c'è l'ispettrice della polizia criminale Annalena Gottknecht, figura determinata che insieme a Maik inizia a scavare tra indizi, silenzi e connessioni sempre più inquietanti. L'inchiesta si complica rapidamente quando il DNA trovato sulla scena del crimine conduce a un senzatetto che era stato uno dei migliori amici d'infanzia del protagonista. Da quel momento emerge un groviglio di collegamenti con vecchi casi irrisolti, misteriose sparizioni e simboli enigmatici lasciati accanto ai corpi delle vittime.



Nel corso degli episodi, Maik si ritrova intrappolato in una spirale di sospetti dove il confine tra passato e presente si fa sempre più sottile. Le tensioni aumentano quando prende forma l'ipotesi di un serial killer ancora attivo, pronto a colpire di nuovo, mettendo in pericolo anche le persone più vicine al detective, compresa sua figlia Jackie. Ogni passo avanti nell'indagine è anche un passo indietro nella memoria, un confronto doloroso con scelte sbagliate e verità mai affrontate.



Ciò che rende Lauchhammer particolarmente efficace è l'uso sapiente della location. La Lusazia, con le sue miniere di carbone a cielo aperto, i paesaggi grigi e le strutture industriali abbandonate, non è solo lo sfondo della vicenda ma ne diventa parte integrante. Quell'atmosfera decadente, quasi post-apocalittica, contribuisce a creare un senso costante di oppressione e malinconia. Ogni strada deserta, ogni edificio dismesso sembra custodire segreti sepolti, proprio come i personaggi che li abitano. La scelta di portare luce a una regione che riceve poca attenzione nel cinema e nella televisione aggiunge un ulteriore livello di autenticità al racconto.

Una scena di Lauchhammer - Delitto a cielo aperto - fonte: Netflix

La serie segue il modello del crime europeo contemporaneo, quello che privilegia l'atmosfera e la costruzione psicologica dei personaggi rispetto all'azione frenetica. Il ritmo è deliberatamente lento, quasi ipnotico, e potrebbe risultare impegnativo per chi cerca un thriller dinamico e ricco di colpi di scena. Ma è proprio questa scelta stilistica a permettere alla narrazione di costruire una forte immersione emotiva, trasformando l'indagine in qualcosa di più profondo: un'esplorazione del peso della memoria, della difficoltà di affrontare le proprie responsabilità e del modo in cui le comunità piccole possono diventare prigioni da cui è impossibile fuggire davvero.