Un tipo imprevedibile 2: le nuove foto dal set confermano il ritorno di Ben Stiller

Pubblicazione: 12 novembre alle 13:30

Le riprese di Un tipo imprevedibile 2 (Happy Gilmore 2) sono attualmente in corso e dal set arrivano nuove immagini di Ben Stiller che, nel primo capitolo della storia, aveva la parte di Hal l'infermiere.

I primi dettagli del sequel

Il progetto prodotto da Netflix è attualmente in fase di produzione in New Jersey e nel cast, oltre ad Adam Sandler e Stiller, ci saranno anche Christopher McDonald e Julie Bowen, interpreti di Shooter McGavin e Virginia Venit.

Tra le new entry nel gruppo di interpreti ci sono inoltre Nick Swardson, Benny Safdie, Bad Bunny, Margaret Qualley e Travic Kelce, il campione di football fidanzato di Taylor Swift e recentemente protagonista della serie Grotesquerie.

Alla regia di Un tipo imprevedibile 2 c'è Kyle Newacheck, mentre Sandler ha firmato lo script insieme a Tim Herlihy.

Il primo film ha incassato ben 40 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 12.

Al centro della trama c'è Happy Gilmore, un aspirante giocatore di hockey sul ghiaccio che si ritrova alle prese con la missione di ottenere 270.000 dollari e riscattare la casa di sua nonna che, non avendo pagato a lungo le tasse, sta per essere sfrattata. Happy si ritrova così inaspettatamente coinvolto nel mondo del golf.

Sandler ha anticipato che nel sequel il protagonista sarà, ovviamente, invecchiato e saranno accadute alcune cose nella sua vita che lo hanno cambiato, il tutto mentre nella sua vita non manca ancora una volta una buona dose di caos.