Una partita di pallone diventa una battaglia psicologica: questo anime su Netflix trasforma il calcio in Squid Game

Pubblicazione: 18 giugno alle 20:11

Con la Coppa del Mondo FIFA 2026 in pieno svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico, la febbre del calcio ha nuovamente contagiato il pianeta. Stadi gremiti, bandiere sventolanti, cuori che battono all'unisono per novanta minuti di pura adrenalina. Ma cosa succede quando le partite finiscono e l'appetito per il bel gioco rimane insaziato? Netflix ha una risposta, e non è quella che ti aspetti.



Si chiama Blue Lock, un anime in due stagioni arrivato sulla piattaforma ad aprile che ha trasformato tutto ciò che pensavi di sapere sul calcio. Dimentica il gioco di squadra, la solidarietà tra compagni, i passaggi millimetrici costruiti sulla fiducia reciproca. Qui la competizione è individuale, spietata, quasi darwiniana. È Squid Game con un pallone, ed è incredibilmente avvincente.



Dopo l'ennesima delusione del Giappone sulla scena calcistica internazionale, un eccentrico e controverso stratega di nome Jinpachi Ego lancia un programma di allenamento rivoluzionario chiamato Blue Lock Project. L'obiettivo dichiarato è creare l'attaccante definitivo per il paese, quello capace di vincere da solo le partite decisive. Il metodo? Radunare trecento giovani talenti promettenti in una struttura isolata e sottoporli a sfide progressive sempre più difficili. Solo uno potrà uscirne vincitore.

Le similitudini con il fenomeno sudcoreano Squid Game, che ha generato un valore esorbitante per Netflix, emergono fin dai primi episodi. I giovani calciatori si ritrovano in un ambiente claustrofobico dove ogni round elimina chi non riesce ad adattarsi. La pressione aumenta costantemente mentre il numero dei partecipanti diminuisce. La struttura stessa diventa un campo di battaglia psicologico dove l'ambizione personale spesso schiaccia qualsiasi forma di amicizia o lealtà.



Come nei giochi mortali di Squid Game, i concorrenti di Blue Lock devono bilanciare continuamente cooperazione e autoconservazione. Alleanze temporanee si formano durante una sfida solo per dissolversi nella successiva. Personaggi che sembrano affidabili possono trasformarsi improvvisamente nei tuoi peggiori rivali. Certo, qui non si muore fisicamente, ma quando la tua intera carriera professionale è in gioco, la tensione emotiva raggiunge livelli paragonabili.



Quello che rende Blue Lock particolarmente brillante è quanto naturalmente il suo impianto da survival thriller si adatti al mondo del calcio professionistico. Il calcio moderno premia già gli istinti competitivi e le decisioni prese in frazioni di secondo. L'anime semplicemente esagera questi elementi, portandoli alle loro logiche conseguenze estreme. Il risultato è una serie sportiva che offre la suspense di un thriller psicologico senza mai perdere di vista il gioco al suo centro.

La regia di Kazuki Yokoyama e Hiroshi Kimura, insieme agli altri registi coinvolti nel progetto, costruisce un'estetica visiva che amplifica questa tensione. Le animazioni sono dinamiche, a volte quasi psichedeliche nei momenti di massima intensità, con prospettive distorte e colori saturi che visualizzano lo stato mentale dei giocatori. Quando un personaggio entra nella "zona", quello stato di flow in cui il genio calcistico si manifesta pienamente, lo schermo esplode in sequenze che sfidano la fisica ma catturano perfettamente l'emozione del momento.



L'arrivo di Blue Lock su Netflix pochi mesi prima della Coppa del Mondo 2026 appare una mossa strategicamente perfetta. L'interesse globale per il calcio è ai massimi livelli, e milioni di persone cercano contenuti che mantengano viva quella passione tra una partita e l'altra. In un'epoca in cui il calcio viene spesso celebrato per i suoi valori collettivi, la famosa "magia del gruppo", questa serie ha il coraggio di esplorare l'egoismo necessario per eccellere veramente. Pone domande scomode: quanto individualismo serve per essere grandi? Quanto bisogna essere disposti a sacrificare per raggiungere la vetta? Le risposte che offre sono complesse, sfumate, mai semplicistiche.