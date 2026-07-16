Una prorompente presenza femminile, in questa miniserie western sottovalutata da scoprire su Netflix

Pubblicazione: 16 luglio alle 20:00

Nel catalogo delle serie western del ventunesimo secolo, dove Yellowstone domina le classifiche e Justified è diventato un cult, esiste una gemma nascosta che merita di essere riscoperta. Si chiama Godless, è stata rilasciata da Netflix nel 2017 e rappresenta uno dei progetti più ambiziosi e riusciti del genere degli ultimi decenni. Eppure, otto anni dopo, resta stranamente ai margini delle conversazioni tra appassionati. La miniserie creata da Scott Frank conta sette episodi, una stagione unica e completa che racconta la storia dell fuorilegge Frank Griffin, interpretato da un magistrale Jeff Daniels, e del suo ex protetto Roy Goode, a cui Jack O'Connell conferisce un'intensità silenziosa e magnetica.

La caccia spietata che Griffin conduce contro Goode porta entrambi nella cittadina isolata di La Belle, un insediamento con una particolarità che capovolge gli stereotipi del genere:. Questo espediente narrativo non è un semplice colpo di scena, ma diventa il centro nevralgico della serie., pistoleri, giustizia di frontiera, ambiguità morale, con una prospettiva fresca e contemporanea che non tradisce mai le radici del genere.

Il risultato è un equilibrio raro tra scala epica e intimità emotiva, tra paesaggi sconfinati della frontiera americana e tensione psicologica che brucia a fuoco lento. Il cast rappresenta uno dei punti di forza più evidenti della produzione. Jeff Daniels costruisce in Frank Griffin uno dei villain più inquietanti e tridimensionali della televisione western recente, un mostro profondamente umano che sfugge a ogni semplificazione manichea. Al suo fianco, Jack O'Connell porta sullo schermo un antieroe dalla quieta complessità, mentre Michelle Dockery nei panni di Alice Fletcher offre una rappresentazione robusta e resiliente della femminilità di frontiera che espande gli archetipi tradizionali senza sovvertirli gratuitamente.

Ma Godless non si accontenta di protagonisti carismatici. Scott Frank investe tempo e cura nella costruzione di La Belle come comunità pienamente realizzata. Personaggi secondari come Mary Agnes, interpretata da Merritt Wever, e Whitey Winn, a cui Thomas Brodie-Sangster conferisce sfumature inaspettate, arricchiscono la tessitura emotiva della narrazione. Ogni angolo della cittadina sembra vissuto, ogni volto racconta una storia parallela che contribuisce al quadro complessivo. La serie abbraccia un ritmo che molti prodotti moderni evitano, quello classico del western che lascia covare la suspense, che permette alle relazioni tra personaggi di svilupparsi organicamente e ai dilemmi morali di sedimentare prima di esplodere.