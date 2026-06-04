Una villa perfetta, Sydney Sweeney e un segreto inquietante: il thriller da recuperare su Now e Sky

Pubblicazione: 04 giugno alle 10:35

Dopo il successo al cinema, Una di famiglia - The Housemaid è finalmente arrivato su Sky e Now, consentendo agli abbonati della piattaforma di gustarsi uno dei thriller più discussi degli ultimi mesi. Il film, diretto da Paul Feig e tratto dal bestseller di Freida McFadden, propone una storia che getta le sue radici in tre elementi ben precisi: una casa perfetta, una famiglia apparentemente irreprensibile e una giovane donna che scopre troppo tardi di essersi infilata in una situazione molto più pericolosa del previsto.

Tratto dal romanzo bestseller del, The Housemaid è uscito nelle sale statunitensi il 19 dicembre 2025, distribuito da Lionsgate, dopo un'anteprima esclusiva all'Axa Equitable Center di New York il 2 dicembre. La sceneggiatura di Rebecca Sonnenshine ha saputo tradurre sullo schermo l'essenza claustrofobica e manipolatoria del libro originale, creando un meccanismo narrativo che tiene lo spettatore inchiodato alla poltrona per 131 minuti di tensione crescente.

La trama segue Millie Calloway, una giovane donna con un passato criminale che accetta il lavoro di domestica presso i Winchester, una famiglia benestante di Great Neck, Long Island. Sydney Sweeney porta sullo schermo tutta la vulnerabilità e la determinazione di un personaggio complesso: Millie è in libertà vigilata per omicidio colposo, avendo ucciso un compagno di classe che tentava di violentarla durante gli anni del liceo. Sono dieci anni di prigione che le pesano addosso, che la rendono disperatamente aggrappata a questo lavoro come condizione per la sua libertà.

Una di famiglia - The Housemaid, fonte: 01 Distribution

Ma senza troppe sorprese, la famiglia Winchester si rivela ben presto tutt'altro che ordinaria. Nina, interpretata da Amanda Seyfried, è la moglie apparentemente instabile, con un passato di ricoveri psichiatrici per aver tentato di annegare la figlia Cece e per un tentativo di suicidio tramite overdose. Andrew, il marito interpretato da Brandon Sklenar, si presenta inizialmente come l'ancora di razionalità in una casa dominata dal caos emotivo. Millie viene sistemata in una camera mansardata che può essere chiusa dall'esterno, un dettaglio architettonico che già preannuncia gli orrori a venire.

La dinamica tra i personaggi si evolve attraverso una serie di manipolazioni psicologiche sempre più disturbanti, conche ben presto si ritrovano soli e finiscono per assistere insieme a spettacoli, cenare e passare la notte in hotel. Il confine professionale viene abbattuto, e i due inizianoche Andrew difende persino davanti a Nina, arrivando a chiederle di lasciare la casa. Da qui in poi parte effettivamente la trama, con colpi di scena riguardanti il passato dei personaggi, scene inquietanti e rapporti personali decisamente complicati... e terrificanti. Il tutto con un amore da contendersi, ma a che prezzo?

Paul Feig, noto principalmente per le sue commedie come Bridesmaids e La spia, si dimostra capace di maneggiare il linguaggio del thriller psicologico. La fotografia di John Schwartzman crea un'atmosfera opprimente attraverso l'uso di spazi chiusi e illuminazione soffusa, mentre il montaggio di Brent White mantiene un ritmo serrato che alterna momenti di quiete inquietante a esplosioni di violenza. La colonna sonora di Theodore Shapiro sottolinea la tensione senza mai sopraffare le scene, lasciando che il disagio emerga organicamente dalle performance degli attori.

Una di famiglia - The Housemaid, fonte: 01 Distribution

Il cast include anche Michele Morrone nel ruolo di Enzo Accardi ed Elizabeth Perkins nei panni di Evelyn Winchester, la madre di Andrew. Indiana Elle interpreta Cece, la figlia di Nina, mentre Hope Grant appare come la versione neonata del personaggio. Il film presenta anche un gruppo di attrici che rappresentano l'alta società di Long Island, tra cui Amanda Joy Erickson, Megan Ferguson ed Ellen Tamaki, creando un microcosmo sociale che amplifica l'isolamento delle protagoniste.

Il successo commerciale ha spinto Lionsgate ad annunciare immediatamente lo sviluppo di un sequel, previsto per il 17 dicembre 2027. Paul Feig tornerà alla regia e Sydney Sweeney riprenderà il ruolo di Millie, aprendo interrogativi su quale direzione prenderà la storia.

In definitiva Una di famiglia - The Housemaid è esattamente ciò che promette di essere: un thriller domestico che, dietro al registro melodrammatico e un'estetica patinata, nasconde tensioni più profonde. Il tutto riuscendo anche a far nascere negli spettatori degli spunti di riflessione interessanti ed attuali che gettano le proprie radici nelle relazioni di coppia, con l'amore che diventa talmente tossico da trasformarsi rapidamente in altro.