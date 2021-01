Non sappiamo ancora quando potremo vedere il primo teaser trailer di, il film con Tom Holland e Mark Wahlberg basato sull’omonima IP videoludica della. Nel mentre, per festeggiare l’inizio del 2021, il profilo Twitter ufficiale della pellicola ci regala quattro immagini della pellicola. Immagini che, in puro stile Uncharted, hanno un sapore misterioso e avventuroso e raffigurano una croce (utilizzata poi come chiave), una statua ricoperta di ragnatele e una mappa.

Le potete ammirare tutte direttamente qua sotto:

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Ricordiamo che allo script di Uncharted, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker. L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti finora nel lungo e travagliato sviluppo del film sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.

Attualmente, l’uscita della pellicola è fissata al 15 luglio del 2021.

Uncharted è la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4 che ha venduto quasi 42 milioni di copie complessivamente in tutto il mondo. L’ultimo videogioco uscito (senza tenere conto dei due spin-pff due spin-off L’abisso d’oro e L’eredità perduta) è Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Quando attendete il film tratto dalla celebre saga targata Naughty Dog supervisionata da Neil Druckmann? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!