Venom 3 e Parthenope conquistano la classifica di giovedì 24 ottobre

È stata un'ottima giornata quella di ieri al box-office italiano, grazie a due importanti nuove uscite molto diverse tra loro. Complessivamente è stato raccolto più di un milione di euro, con un incremento molto alto sia rispetto a un anno fa (+58%) sia rispetto a una settimana fa (+95%).

A guidare la classifica è, che debutta con ben 549 mila euro: è un dato leggermente inferiore a quello dei primi due film (627 mila euro pernel 2018, 630 mila euro per), ma è senza dubbio promettente. Il primo film chiuse la sua corsa sopra gli 8.5 milioni di euro, il secondo sopra i 7.1.

Al secondo posto troviamo invece Parthenope: il film di Paolo Sorrentino era stato presentato in anteprima qualche settimana fa, e ieri ha fatto formalmente il suo debutto nei cinema di tutta Italia con 202 mila euro. È il primo film di Sorrentino a uscire ufficialmente in sala dal 2018 (È stata la mano di Dio ebbe un'uscita "nascosta", nel senso che Netflix non diffuse mai i dati ufficiali d'incasso, anche se si parlò di circa 7 milioni a fine corsa). Vedremo come si comporterà nel weekend, ma è un buon esordio per Piper Film, la neonata casa di distribuzione che si affaccia sul mercato proprio con il film di Sorrentino.

Al terzo posto scende, che ha tenuto molto bene durante la settimana e ieri ha raccolto 71 mila euro, salendo a 1.5 milioni di euro. Segue, con 52 mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro, mentre scivola al quinto postocon altri 32 mila euro e un totale di 921 mila euro: chiuderà il weekend sopra il milione.

L'altra nuova uscita in top-ten è 200% Lupo, al nono posto con ottomila euro.

Incassi Italia 24 ottobre 2024

Venom - The Last Dance: incasso giornaliero €549.711, totale €549.711. Parthenope: incasso giornaliero €202.735, totale €301.297. Smile 2: incasso giornaliero €71.349, totale €1.557.589. Il Robot Selvaggio (The Wild Robot): incasso giornaliero €52.233, totale €3.853.224. Megalopolis: incasso giornaliero €32.733, totale €921.830. Iddu: incasso giornaliero €17.208, totale €1.781.735. Joker - Folie à Deux: incasso giornaliero €11.818, totale €7.562.790. Vermiglio: incasso giornaliero €8.191, totale €2.093.178. 200% Lupo: incasso giornaliero €8.076, totale €8.076. Il Maestro che Promise il Mare: incasso giornaliero €6.018, totale €460.898.