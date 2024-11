Venom 3 vince il weekend di Ognissanti, ma Parthenope lo batte per numero di spettatori

Pubblicazione: 04 novembre alle 10:10

È Venom: The Last Dance a guidare la classifica del weekend di Ognissanti in Italia, un weekend importante perché ricco di nuove uscite grazie al venerdì festivo, che ha visto risultati importanti al botteghino. Complessivamente sono stati raccolti 11.5 milioni di euro (in crescita rispetto ai 10.2 milioni del 2023 che però non includeva il festivo).

Il cinecomic conincassa altri 1.9 milioni di euro, con un calo di solo il 39% e un totale accumulato finora di 5.8 milioni di euro. Siamo in crescita rispetto al secondo film, che nello stesso tempo aveva superato di poco i 5 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Parthenope con ben 1.9 milioni di euro (quindi appena sotto la prima posizione) e una tenuta magnifica, salendo a un totale di 4.6 milioni di euro.

Al terzo posto troviamo, con 1.5 milioni di euro realizzati nella sola giornata di giovedì 31 ottobre ma che gli sono bastati a finire sul podio: giovedì 7 uscirà in distribuzione normale.

Quarta posizione per Berlinguer - La grande ambizione, che incassa 1.1 milioni di euro, un buon esordio per un film drammatico biografico italiano. Chiude la top-five Longlegs, che apre con 983 mila euro, mentre al sesto posto The Substance incassa 700 mila euro (che salgono a 829 mila euro con gli incassi di mercoledì e le anteprime).

Segue l'animazione de Il robot selvaggio, che tiene ancora bene e incassa 679 mila euro per un totale di 5.5 milioni di euro. Ottavo posto per Coraline e la porta magica, che con l'uscita evento in poco più di 150 cinema totalizza ben 584 mila euro e ottiene la terza media per sala.

Non convince infine l'esordio di Fino alla fine: il film di Gabriele Muccino apre al decimo posto con 468 mila euro.

Incassi Italia 31 ottobre - 3 novembre