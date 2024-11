Venom 3 vince il weekend negli USA, Here delude

Pubblicazione: 04 novembre alle 09:03

È Venom: The Last Dance a guidare la classifica americana nel weekend post-Halloween: il film con Tom Hardy ha battuto tutte le nuove uscite, in particolare Here di Robert Zemeckis.

Dopo un esordio inferiore alle aspettative,ha tenuto abbastanza bene perdendo solo il 49%, con un incasso di 26.1 milioni di dollari e un totale di 90 milioni di dollari. Costato 120 milioni di dollari, il terzo film continua a correre fuori dagli Stati Uniti: finora ha infatti già superato i 317 milioni di dollari in tutto il mondo, confermandosi già un successo commerciale.

Continua l'ottima tenuta de Il robot selvaggio, che al secondo posto incassa altri 7.5 milioni di dollari (un inaspettato incremento dell'11% rispetto alla settimana scorsa), per un totale di 121.4 milioni di dollari che salgono a 269 milioni di dollari in tutto il mondo.

Complice il weekend post-Halloween, tiene bene anche, con 6.8 milioni di dollari (-29% rispetto al weekend precedente) e un totale di 52.6 milioni di dollari, che salgono a 109 milioni in futto il mondo: è costato solo 28 milioni di dollari. Quarta posizione per Conclave, che incassa 5.3 milioni di dollari e sale a 15.2 milioni complessivi, un buon risultato per un film che ha ambizioni agli Oscar.

Chiude la top-five la prima nuova uscita del weekend, Here: il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright è costato 45 milioni di dollari ma debutta con soli 5 milioni di dollari, un esordio decisamente deludente per una pellicola accolta negativamente dalla critica e anche dal pubblico (ha un punteggio CinemaScore B-).

Per il resto, si fa notare in top-ten il risultato di Terrifier 3, che sceso al settimo posto incassa altri 3.2 milioni di dollari e sale a 50.5 milioni complessivi (63 in tutto il mondo), un risultato semplicemente impensabile per un franchise indie slasher (e un record storico per un film senza rating).

È uscito anche Giurato Numero 2, il nuovo film di Clint Eastwood: costato 30 milioni di dollari, è stato distribuito in una trentina di sale, ma la Warner Bros. ha scelto di non comunicare i dati d'incasso. Non è chiaro il motivo, ma sembra che la major abbia scelto questa forma di distribuzione per permettere al film di qualificarsi per la selezione degli Oscar, ma vista la scarsa promozione questa affermazione è un po' dubbia. Fuori dagli USA il film è uscito in soli sei territori e ha raccolto ben 5 milioni di dollari, cifra che la Warner ha invece scelto di comunicare.

Incassi USA 1-3 novembre 2024

Venom: The Last Dance – incasso weekend $26,100,000, totale $90,047,430 (4,131 sale) The Wild Robot – incasso weekend $7,550,000, totale $121,475,610 (3,231 sale) Smile 2 – incasso weekend $6,801,000, totale $52,687,540 (3,235 sale) Conclave – incasso weekend $5,300,000, totale $15,221,960 (1,796 sale) Here – incasso weekend $5,000,000, totale $5,000,000 (2,647 sale) We Live in Time – incasso weekend $3,474,299, totale $17,694,022 (2,964 sale) Terrifier 3 – incasso weekend $3,227,684, totale $50,541,752 (2,357 sale) Bhool Bhulaiyaa 3 – incasso weekend $2,230,000, totale $2,230,000 (754 sale) Singham Again – incasso weekend $2,190,000, totale $2,190,000 (749 sale) Beetlejuice Beetlejuice – incasso weekend $2,085,000, totale $292,099,291 (2,251 sale)