Verissimo, scontro tra Chiara Ferragni e Silvia Toffanin? Il retroscena che spiega tutto

Pubblicazione: 08 ottobre alle 14:57

Tra Chiara Ferragni e Silvia Toffanin c’è davvero un problema? La domanda è tornata a circolare con insistenza dopo il nuovo retroscena pubblicato dal settimanale Oggi, che ha riportato l’attenzione su una vicenda rimasta finora soprattutto nel territorio delle indiscrezioni. Non si parla di una lite esplosa davanti alle telecamere, né di un confronto diretto tra le due protagoniste. Il quadro che emerge è piuttosto quello di una serie di episodi che, nel tempo, avrebbero contribuito a raffreddare i rapporti.

Al centro della ricostruzione c’è innanzituttoche avrebbe potuto rappresentare un momento importante per Chiara Ferragni. Dopo la conclusione della vicenda giudiziaria legata al cosiddetto pandoro-gate e il proscioglimento dell’imprenditrice, Verissimo era indicato come possibile palcoscenico per la sua prima grande intervista televisiva.

L’eventuale ritorno davanti alle telecamere avrebbe avuto un peso notevole. Dopo mesi caratterizzati da attenzione mediatica, polemiche e conseguenze professionali, un’intervista con Silvia Toffanin avrebbe potuto permettere alla Ferragni di raccontare direttamente la propria versione dei fatti e di affrontare una fase completamente nuova della sua vita.

Quell’appuntamento, però, non sarebbe mai andato in onda. Secondo quanto ricostruito da Oggi, la partecipazione sarebbe saltata all'ultimo minuto, quando la macchina organizzativa del programma era già partita. Un forfait da parte della Ferragni che, sempre secondo il settimanale, potrebbe aver lasciato qualche malumore. Malumore, che secondo i rumor potrebbe essere stato il motivo per cui negli studi di Verrissimo, per essere intervistato ci arrivò in un secondo momento Fabio Maria Damato. L’ex manager di Chiara Ferragni, per anni figura centrale nel suo universo professionale, è stato infatti ospite del programma di Silvia Toffanin.

"L'ospitata del noto manager è stata la "risposta" della compagna di Pier Silvio Berlusconi a un rifiuto da parte di Chiara di partecipare al suo programma nella scorsa stagione televisiva. La Ferragni diede forfait alla Toffanin all'ultimo momento, mettendo la produzione del programma in serie difficoltà"

Si legge su "Oggi". L’intervista ha avuto particolare risonanza proprio perché Damato ha parlato del rapporto ormai interrotto con l’imprenditrice, raccontando. L’ex manager ha spiegato quanto sia difficile ricostruire un legame dopo una rottura così profonda. Nel suo racconto è emersa anche una riflessione sul rapporto tra amicizia e lavoro: secondo Damato, proprio la sovrapposizione tra queste due dimensioni avrebbe rappresentato uno degli elementi problematici della loro collaborazione.

Ma non è tutto. Durante l’intervista sono tornati alla memoria anche alcuni episodi diventati simbolici della crisi comunicativa vissuta da Ferragni. Tra questi, il celebre video della tuta grigia, pubblicato nel periodo più delicato dello scandalo. Damato, parlando delle strategie adottate allora, ha lasciato intendere che avrebbe preferito un approccio differente. A suo giudizio sarebbe stato necessario comunicare in maniera più esplicita e affrontare le contestazioni con maggiore chiarezza. Dichiarazioni che, inevitabilmente, hanno riportato l’attenzione sul ruolo avuto dall’ex manager nelle decisioni prese durante quella fase. Insomma, un 'intervista che a Chiara Ferragni non sarebbe proprio piaciuta.

Nonostante ciò al momento, non risultano dichiarazioni pubbliche di Silvia Toffanin nelle quali venga confermata l’esistenza di un litigio con Ferragni. Allo stesso modo, l’imprenditrice non ha pubblicamente attribuito alla conduttrice responsabilità per quanto accaduto.