War Machine: il film con Alan Ritchson al primo posto dei più visti di Netflix, ecco perché vedere questo action adrenalinico

Pubblicazione: 13 marzo alle 18:46

Non capita tutti i giorni che un film arrivi su una piattaforma di streaming e la domini come un bulldozer. Eppure è esattamente quello che sta facendo War Machine su Netflix: 39,3 milioni di visualizzazioni nella prima settimana. Un numero che fa girare la testa e che colloca questo action militare con protagonista Alan Ritchson direttamente in cima alla classifica mondiale della piattaforma, stracciando ogni concorrenza.



Ma cosa rende War Machine un fenomeno così dirompente? La risposta non è semplice, e si nasconde in un mix di ingredienti che vanno ben oltre la semplice presenza di un volto noto come quello di Ritchson, che il pubblico ha imparato ad amare nella serie Reacher. Si tratta di un film che parte come classico action militare, raccontando l'estenuante addestramento dei Ranger dell'esercito americano, per poi virare improvvisamente verso il fantascientifico. Una combinazione inaspettata che ha evidentemente colpito nel segno.



I numeri parlano chiaro: nei primi tre giorni di streaming, War Machine ha raccolto 7 milioni di visualizzazioni posizionandosi come il secondo grande successo action di Netflix nel 2026. A fare meglio, finora, è stato solo The Rip, il thriller con Matt Damon e Ben Affleck su una gang di poliziotti corrotti, che a fine gennaio aveva toccato quota 11,3 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni, diventando il film più visto in streaming dell'anno. Ma War Machine sta macinando numeri costanti, settimana dopo settimana, e il distacco potrebbe presto assottigliarsi.

Alan Ritchson in War Machine, fonte: Netflix





Ma il vero fenomeno parallelo è quello dei dinosauri. Su Netflix, infatti, non c'è solo War Machine a dominare: al quinto posto della classifica generale troviamo Jurassic World: Rebirth, che sta vivendo una seconda giovinezza in streaming dopo aver incassato quasi 900 milioni di dollari al botteghino. Un risultato figlio del nuovo accordo di licenza tra Universal e Netflix, che ha portato sulla piattaforma anche altri titoli del franchise. E subito dietro ecco The Dinosaurs, la docuserie prodotta da Steven Spielberg e narrata da Morgan Freeman, che con 10,4 milioni di visualizzazioni settimanali conferma l'appetito del pubblico per tutto ciò che riguarda la vita preistorica, raccontata con animazioni realistiche di altissimo livello.



Il successo di War Machine ha anche riacceso il dibattito sul rapporto tra critica e pubblico. Se da un lato i numeri sono straordinari, dall'altro il film non ha ricevuto recensioni entusiastiche. Molti critici lo hanno definito un prodotto senza particolare ispirazione, un action da sottofondo che non lascia il segno. Eppure il pubblico non sembra condividere questo giudizio, o forse semplicemente cerca altro: intrattenimento immediato, spettacolo visivo, una storia che tenga incollati allo schermo senza troppe pretese intellettuali.

Una scena di War Machine, fonte: Netflix





La domanda che molti si pongono ora è se ci sarà un War Machine 2. Con numeri del genere, sarebbe strano il contrario. Netflix ha dimostrato più volte di saper capitalizzare sui successi, trasformando film standalone in franchise redditizi. Alan Ritchson, dal canto suo, sta vivendo un momento d'oro della sua carriera, e difficilmente dirà di no a un ritorno nei panni del protagonista. Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma i segnali vanno tutti nella stessa direzione.



Il 2026 si sta rivelando un anno d'oro per l'action sulla piattaforma, con titoli che stanno ridefinendo i parametri del successo. Che si tratti di poliziotti corrotti, Ranger in addestramento o agenti della DEA alle prese con cartelli della droga, una cosa è certa: il pubblico vuole adrenalina. E War Machine gliene sta dando a palate.