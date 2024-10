Wolf Man: il regista si è ispirato al Joker di Heath Ledger per realizzare una versione del mostro "diversa da tutte le precedenti"

Da pochi giorni è online il trailer di Wolf Man, il nuovo horror targato Universal/Blumhouse, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il prossimo gennaio (in Italia il 16 gennaio 2025).

È stato difficile e strano [concepirlo]: ci sono state così tante versioni del personaggio. Le ho messo tutte in fila in un pdf: Lon Chaney, David Naughton in Un lupo mannaro americano a Londra, L'ululato, Dog Soldiers. Li avevo tutti davanti a me, li fissavo e mi chiedevo: “Dove mi colloco?”. Una grande ispirazione per me è stata la versione di Heath Ledger del Joker [in Il Cavaliere oscuro]. Non tanto in termini di aspetto, ma [perché] avevo una sua foto sulla scrivania come Joker: mi piaceva molto quello che avevano fatto con il personaggio.