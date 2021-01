, da Watchmen a 300 passando per le proprietà intellettuali della DC Comics, ha una certa esperienza in materia di cinefumetti, esperienza che non ha mai messo al servizio del mondo Marvel. E così, durante una live , Zack Snyder ha rivelato qual è il fumetto della Casa delle Idee su cui lavorerebbe ben volentieri.

Il regista spiega:

Sceglierei Elektra vive ancora. Lo conosci? È un libro di Frank Miller. È una graphic novel su Elektra. C’ Daredevil che ha questi sogni su Elektra che torna in vita ed è davvero notevole e strana… È una storia ottima, molto bella. Lavorerei su questa. Non interessa a nessuno eh, ma è quello che farei!

La sinossi ufficiale del fumetto citatio da Zack Snyder recita:

“È morta”, si ripete Matt Murdock per la milionesima volta. “È morta fra le mie braccia. E quando l’ho toccata per l’ultima volta non era lei, non più. Era qualcosa di freddo. Freddo e vuoto. Non può essere viva…” Ma i suoi sensi ipersviluppati dicono il contrario. I suoi sogni negano questa verità. L’ossessione per la donna amata, spentasi tra le sue braccia per mano del suo acerrimo rivale, lo divora dall’interno, trasformando l’Uomo senza paura in un uomo pieno di dubbi. E quando gli spietati nlnja della Mano tentano di riportare in vita la più letale assassina di sempre, per Matt Murdock si spalanca un universo di dolore. Una storia cruda e violenta scritta e disegnata da Frank Miller e colorata da Lynn Varley.

Nel corso del 2021, arriverà su HBO Max la Snyder Cut di Justice League.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate della scelta di Zack Snyder in materia di fumetti targati Marvel da portare sul grande schermo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!