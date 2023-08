L’attrice e comica britannica Daisy May Cooper potrebbe essere la nuova M nel prossimo film di James Bond. M altri non è che il capo dell’MI-6, il servizio segreto in cui lavora 007. Nel corso degli ultimi 25 anni quatto attori si sono succeduti nella parte: Bernard Lee, Robert Brown, Judi Dench e infine Ralph Fiennes.

Parlando con NME, Daisy May Cooper ha risposto ai rumor che la vedono in lizza per la parte, a partire proprio da dove le voci si sono originate.

Penso che sia stato in radio… Stavano discutendo chi volevano fosse il prossimo M e poi qualcuno ha fatto il mio nome e da lì è diventato un c—o di incendio. Il Daily Mail ha bussato alla porta dei miei genitori di notte. Sì, datemi una c—o di parte. Fatti da parte Dench!

Non ci resta che aspettare per scoprire chi sarà dunque il prossimo M oltre che, ovviamente, il prossimo James Bond.

FONTE: ScreenRant

