Terminata l’ultima avventura di Daniel Craig come James Bond in No time to Die, è da più di due anni che si rincorrono voci su chi ne raccoglierà l’eredità. Molti nomi sono stati fatti, da Henry Cavill a Idris Elba ma ancora non si sa chi sarà il nuovo agente al servizio di Sua Maestà. Recentemente un altro nome è stato fatto, quello del giovane Harris Dickinson. Tra gli altri ruoli abbiamo già avuto modo di vedere l’attore britannico in Triangle of Sadness (2022) e La ragazza della palude (2022).

In un’intervista con Total Film Magazine Dickinson ha parlato a proposito di un suo possibile coinvolgimento come Bond:

Saresti un pazzo a non considerare quel ruolo.

Ha poi aggiunto:

Amo vedere gli sviluppi di James Bond e vedere come cambia nel corso degli anni. Penso che Daniel Craig sia stato un così ottimo Bond che sarei piuttosto spaventato nel provarci. Chi lo sa cosa stanno facendo con Bond? Sono intrigato.

Sarà Harris Dickinson il nuovo agente 007? Non ci resta che attendere ulteriori notizie.

FONTE: Games Radar

