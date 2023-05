Non è ancora chiaro chi sarà a ricevere il testimone da Daniel Craig interpretando il nuovo 007 nei prossimi film di James Bond.

Negli anni si è fatto anche il nome di Luke Evans, che in occasione del Wales Screen Summit (come riportato da BBC) ha parlato della possibilità di interpretare il celebre agente.

Per l’attore è un onore anche il solo fatto di essere stato preso in considerazione: “In quanto ragazzo gallese e gay proveniente dalle valli, essere preso in considerazione manda un messaggio ai giovani del mio paese: tutto può succedere“.

Su chi scommette che sarà proprio lui a interpretare Bond ha spiegato che “magari vinceranno dei soldi, ma che non vengano da me quando perderanno“.

Vedreste bene l’attore nei panni di James Bond?

