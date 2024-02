Dal popolare di GQ in cui l’ospite hollywoodiano di turno ripercorre i ruoli più iconici della sua carriera, arriva un gustoso aneddoto di Kurt Russell collegato al cult del 1981 di John Carpenter 1997: Fuga da New York in cui l’attore ha vestito gli iconici panni di Jena Plissken (“Snake” Plissken in inglese).

Nello specifico, Kurt Russell ricorda la saggia decisione presa al tempo dal regista relativa all’eliminazione di un prologo che era stato girato per 1997: Fuga da New York che, se lasciato nella pellicola, sarebbe risultato inadatto a quello che volevano fare col personaggio di Jena Plissken.

L’attore, in riferimento a questo passaggio specifico, spiega al popolare magazine che si trattava di un momento che avrebbe posto Jena sotto una luce inadatta a quella dell’antieroe che tutti abbiamo poi conosciuto e amato:

Avevamo iniziato a girare alcune scene che, alla fine, non sono finite nel film, come ad esempio una sequenza nella stazione ferroviaria che poneva le basi per il personaggio di Jena. Era con un compagno che veniva colpito da un colpo di pistola e lui correva indietro per aiutarlo. E li catturano. Lo stavamo mostrando con una sorta di qualità salvifica. John Carpenter decise, giustamente, che Jena non doveva essere caratterizzato da qualità di questo tipo, non desiderava alcuna redenzione. A me personalmente interessava solo accontentare John e sperare di catturare qualcosa, con la mia recitazione, che si inserisse nella sua visione.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok

Classifiche consigliate