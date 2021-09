Le macchine da presa del sequel dierano pronte a partire. Laaveva lavorato duramente per riunire il team originale composto dal regista David Dobkin e dal cast originale composto da Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams e Isla Fisher e dare vita a un seguito che avesse senso nell’era del #MeToo, ma poi, come riporta Matthew Belloni nella sua newsletter su Puck , tutto è inevitabilmente crollato come un castello di carte spazzato via da una manata.

Il motivo? Il live action Disney basato su La casa dei fantasmi.

Nonostante un contratto che avrebbe garantito al regista e al duo Wilson / Vaughn un cachet da 10 milioni di dollari, Owen Wilson, poco prima della consegna della versione finale dello script del sequel di 2 Single a nozze, ha preferito il progetto della casa di Topolino, le cui riprese dovrebbero partire a breve, a ottobre. Ovviamente, questo non significa che il film sia stato cancellato, ma che, per il momento, è stato messo in pausa: anche quando le riprese di La casa dei fantasmi saranno terminate, Owen Wilson sarà, con tutta probabilità, impegnato in quelle della seconda stagione di Loki (LA NOSTRA SCHEDA DELLO SHOW TV MARVEL STUDIOS) e anche il resto del cast dovrà tener fede a quello che è già stato fissato nelle varie agende. Insomma, pare proprio che per il via alle riprese del nuovo 2 Single a nozze dovremmo attendere ancora diverso tempo.

Le riprese del film Disney ispirato a La casa dei fantasmi partiranno invece a ottobre in quel di Atlanta. La storia sarà quella di una famiglia che si trasferisce nella casa stregata.

Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) produrranno il film attraverso la Rideback. Nick Reynolds sarà invece il produttore esecutivo.

Il primo La casa dei fantasmi è stato diretto da Rob Minkoff (Il Re Leone, Stuart Little) e interpretato da Eddie Murphy. Uscito nello stesso anno del primo Pirati dei Caraibi, lungometraggio anch’esso basato sull’attrazione dei parchi a tema della major, non ottenne però lo stesso sensazionale successo di pubblico.