Cillian Murphy è tornato a parlare con Josh Horowitz di 28 anni dopo, il terzo capitolo della saga horror cominciata, nel 2002, con 28 giorni dopo, il film di Danny Boyle con Naomie Harris, Brendan Gleeson e Christopher Ecclestone.

L’attore non ha voluto precisare quando è stato contattato per la prima volta da Boyle per tornare a lavorare al film (per il momento in veste di produttore).

“Sta a loro parlarne, ma credo che qualcosa stesse bollendo in pentola da un po’” ha spiegato. “Il primo film è stato così importante per me, da attore. Adoro lavorare con quei ragazzi. Alex ha una bella idea“.

Ha poi aggiunto: “E Danny alla regia è una cosa semplicemente enorme. Restate sintonizzati“.

