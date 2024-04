Qualche settimana fa, insieme alla conferma che 28 anni dopo sarà finalmente realizzato e che vedrà il ritorno, dietro alla macchina da presa, di Danny Boyle (che aveva diretto 28 giorni dopo), è arrivata anche la notizia che si tratterà di un progetto per il cinema prodotto dalla Sony che Cillian Murphy sarà coinvolto in veste di produttore (e non è escluso che compaia anche come interprete), che, oltretutto, prevede la realizzazione di una trilogia che non verrà interamente diretta dal già citato Boyle (ECCO I DETTAGLI).

Deadline segnala ora che sono in corso le trattative con Nia DaCosta, regista del nuovo Candyman, per la regia del secondo capitolo. Anche se della storia di questi nuovi film della saga non si sa nulla, a quanto pare a livello produttivo le riprese del primo lungometraggio cominceranno nel corso del 2024 con quelle del secondo che partiranno subito dopo. Motivo per cui la Sony e gli altri realizzatori della trilogia hanno una certa fretta in materia di registi da ingaggiare.

