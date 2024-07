Forse sarete familiari con lo show Hot Ones, condotto da Sean Evans, in cui attori e celebrità rispondono alle domande e parlano delle proprie carriere mangiando alette di pollo piccanti. Zac Efron ha girato proprio un falsa intervista Hot Ones per il suo ultimo film, A Family Affair.

Nel film Zac Efron interpreta un attore e, in una delle scene iniziali, si vede proprio un montaggio di alcuni momenti salienti della sua carriera, alcuni veri e altri finti. Proprio per questo Efron aveva filmato un’intera intervista Hot Ones che però è stata tagliata nel montaggio finale.

Racconta il regista del film, Richard LaGravenese:

Quella sequenza è stata in lavorazione per molto tempo per ottenere il risultato giusto e mettere insieme i vari pezzi. Volevamo che fosse la versione più attuale di Zac. Quindi alcune cose le abbiamo messe in scena, come il suo appuntamento, ma molte altre sono state semplicemente una questione di ritmo che si abbinava alla musica, e dovevamo solo mostrare che era una star mondiale.

Continua:

Abbiamo girato inizialmente un episodio completo di Hot Ones, che mi dispiace non poter mostrare, un’intervista completa che Sean e Zac hanno fatto insieme, piena di molte improvvisazioni divertenti e cose del genere. Ma era troppo lungo e non potevamo inserirlo tutto nel film. Tuttavia, quella doveva essere parte dell’apertura.

A Family Affair racconta lo strano rapporto a tre tra un attore di fama mondiale (Zac Efron), la sua assistente (Joey King) e la madre di lei (Nicole Kidman) con cui l’uomo inizia una relazione. Il film è ora disponibile su Netflix.

