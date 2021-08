A Quiet Palce: Millicent Simmonds è preoccupata per le sorti del suo personaggio nel terzo film

Il prossimo film diapproderà nelle sale il 31 marzo del 2023 e sarà diretto da Jeff Nichols. Ma chi rivedremo nella pellicola?

Parlando con Metro.co.uk la giovane attrice Millicent Simmonds, che nei due film ha vestito i panni di Regan, ha discusso brevemente sulla possibile percentuale di sopravvivenza del suo personaggio nel terzo capitolo. Alla domanda di Metro su quanto fosse preoccupata della futura sicurezza di Regan ha risposto:

Oh certo, assolutamente! Ero ancora in buona salute e stavo bene, quindi sicuramente ho pensato “Cosa potrebbe accadere a me stessa o forse a un altro personaggio?”. Abbiamo anche pensato “Cosa potrebbe esserci di peggiore rispetto a una trappola per orsi?”. Quindi sì, ho sicuramente delle serie preoccupazioni nei riguardi di un terzo film.