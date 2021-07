Incassi relativamente stabili al box-office italiano nel primo weekend di luglio: tra giovedì e domenica sono stati infatti raccolti 1.1 milioni di euro, con 166 mila presenze, e A Quiet Place 2 è rimasto in testa alla classifica nonostante le nuove uscite. Il confronto con l’anno scorso vede ovviamente vincitore il 2021, ma due anni fa, nel 2019, nel primo weekend di luglio venivano raccolti 3.6 milioni di euro e le presenze superavano le 554 mila persone. La strada per il completo recupero, insomma, è ancora lunga.

Perde circa il 45% rispetto l’esordio A Quiet Place 2, con 182 mila euro. Complessivamente, il film di John Krasinski ha raggiunto i 644 mila euro. Dopo una partenza in posizioni più basse, sale al secondo posto Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga: il film per famiglie incassa 143 mila euro. Apre al terzo posto Io sono nessuno, con 123 mila euro.

Al quarto posto Crudelia incassa 78 mila euro, salendo a 2.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Una donna promettente con 77 mila euro e un totale di 224 mila euro. Sesto posto per The Conjuring: per ordine del Diavolo, con 73 mila euro e un totale ormai quasi a due milioni di euro. Settimo posto per Spirit – Il ribelle, che incassa 49 mila euro e sale a 385 mila euro complessivi.

Debutta all’ottavo posto Songbird, che incassa 39 mila euro e sale a 44 mila euro con le anteprime, mentre al nono posto apre La terra dei figli, che incassa 37 mila euro. Chiude la top-ten Spiral – L’eredità di Saw, con 34 mila euro e un totale di 339 mila euro.

INCASSI ITALIA 1-4 LUGLIO 2021

A QUIET PLACE II – € 182.295 / € 644.321 PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA – € 143.815 / € 143.815

IO SONO NESSUNO – € 123.355 / € 123.355 CRUDELIA – € 78.305 / € 2.151.542 UNA DONNA PROMETTENTE – € 77.848 / € 224.228 THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 73.603 / € 1.979.013 SPIRIT – IL RIBELLE – € 49.451 / € 385.118 SONGBIRD – € 39.406 / € 44.560 LA TERRA DEI FIGLI – € 37.131 / € 38.359 SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – € 34.802 / € 339.132

Fonte: Cinetel