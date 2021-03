La Paramount ha annunciato chearriverà nei cinema del Regno Unito il 3 giugno, mentre le anteprime cominceranno già dal 31 maggio, in tempo per la bank holiday.

L’annuncio arriva a pochi giorni da quello relativo al mercato statunitense, in cui il film arriverà il 28 maggio.

Quanto all’Italia, la Eagle Pictures ha fissato l’uscita al 27 maggio, allineandosi alle uscite internazionali.

Ecco la sinossi ufficiale di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.