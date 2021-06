a vincere nuovamente il weekend negli Stati Uniti, tornando in testa dopo due settimane. Un podio sorprendente, perché le aspettative erano tutte per, il musical della Warner Bros. che invece ha apeeto decisamente sotto le previsioni degli analisti.

Andiamo con ordine. In generale, gli incassi del weekend sono calati di un altro 15% rispetto a una settimana fa, quando già erano calati del 17% rispetto al weekend del Memorial Day. Con 55 milioni di dollari raccolti in 3 giorni, il box-office americano ha bisogno di una ventata d’aria fresca per tornare a crescere.

Al primo posto troviamo dunque A Quiet Place 2, con 11.6 milioni di dollari nel suo terzo weekend: complessivamente, il film di John Krasinski ha raggiunto i 109 milioni di dollari, l’incasso più alto raggiunto negli USA da quando è iniziata la pandemia. In tutto il mondo la pellicola sfiora i 200 milioni complessivi, un risultato decisamente soddisfacente (ne è costati una sessantina), e deve ancora uscire in diversi paesi, Italia inclusa.

Apre quindi al secondo posto In the Heights – Sognando a New York, che nel nostro paese arriverà a fine luglio. Il musical tratto dall’omonimo successo di Broadway di Lin-Manuel Miranda incassa solo 11.4 milioni di dollari in 3.456 cinema. Le previsioni iniziali parlavano di almeno venti milioni, e vista l’accoglienza molto positiva della critica (e del pubblico, che ha attribuito un CinemaScore A) si pensava che il passaparola avrebbe contribuito a risollevare il weekend dopo l’esordio sotto tono di venerdì. Così non è stato, e resta ancora da capire cosa sia andato storto: che sia stata la contemporaneità tra l’uscita cinematografica e quella in streaming su HBO Max? C’è chi sottolinea che il pubblico latinx e afroamericano, uno dei target principali della pellicola, sia più restio degli altri a tornare al cinema anche perché è stato colpito più duramente dalla pandemia. In questo senso, solo la Warner Bros. sa quante persone hanno scelto di vederlo su HBO Max ed è difficile che decida di diffondere questi dati. Costato 55 milioni di dollari, il musical dovrà sperare di avere le gambe lunghe per recuperare terreno.

Al terzo posto apre Peter Rabbit 2: un birbante in fuga, con 10.4 milioni di dollari in 3.346 cinema. Si tratta di un esordio decisamente inferiore ai 25 milioni del primo film. Inizialmente previsto per febbraio 2020, poi aprile 2020 e poi diverse altre date fino a giugno, il film è già uscito in diversi paesi e finora ha raccolto già una cinquantina di milioni, per un totale di 68 milioni in tutto il mondo (ne è costati una cinquantina). Potrebbe comunque tenere bene nelle prossime settimane e riservare qualche sorpresa.

Scende al quarto posto The Conjuring: per ordine del Diavolo, che incassa altri 10 milioni di dollari e sale così a 43.8 milioni di dollari, per un totale mondiale di 118 milioni di dollari.

Chiude la top-five Crudelia, con 6.7 milioni di dollari e un totale di 56 milioni di dollari, che diventano 129 in tutto il mondo.

Per quanto riguarda gli incassi nel resto del mondo, da sottolineare i 269 milioni di dollari già raggiunti da Fast & Furious 9: ben 212 provengono dalla Cina, mentre in Corea ha incassato finora quasi 19 milioni di dollari.

INCASSI USA 11/13 GIUGNO 2021

A QUIET PLACE 2 – $11,650,000 / $108,990,215 IN THE HEIGHTS – $11,405,000 / $11,405,000 PETER RABBIT 2 – $10,400,000 / $10,400,000 THE CONJURING 3 – $10,020,000 / $43,800,000 CRUDELIA – $6,740,054 / $56,000,000 SPIRIT – IL RIBELLE – $2,500,000 / $10,900,945 THE HOUSE NEXT DOOR: MEET THE BLACKS 2 – $1,064,000 / $1,064,000 WRATH OF MAN – $615,000 / $25,966,199 QUEEN BEES – $328,300 / $328,300 SPIRAL – $305,000 / $22,609,427

Fonte: BOM