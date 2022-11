A Quiet Place: Day One, Lupita Nyong’o in trattative per essere la protagonista

Lupita Nyong’o è in trattative per la parte di protagonista in A Quiet Place: Day One, il prequel di A Quiet Place in arrivo l’8 marzo 2024.

Sul film si sa poco e nulla, se non che sarà ambientato prima dei fatti narrati nel primo film e che è tratto da un’idea di John Krasinski.

La pellicola sarà diretta da Michael Sarnoski (Pig), subentrato dopo l’abbandono del progetto da parte di Mike Nichols (Midnight Special).

Ricordiamo che A Quiet Place Part III approde0 invece rà nei cinema nel 2025.

