Durante il panel di Paramount del CinemaCon è stato annunciato il cast vocale di Aang: The Last Airbender, film animato sequel della storica serie, con Eric Nam come nuova voce del protagonista.

Eric Nam, è un famoso musicista K-pop, è sarà Aang dopo Zach Tyler Eisen e DB Sweeney.

Nel nuovo film animato ci sarà anche Dave Bautista. La star, conosciuta soprattutto per aver interpretato Drax in Guardiani della Galassia, darà la voce al cattivo del film. Aang: The Last Airbender uscirà nel 2025.

Nel frattempo, potete recuperare la serie originale su Netflix, insieme al nuovissimo live action.

L’universo animato di Avatar al momento comprende le due serie animate La leggenda di Aang e La leggenda di Korra. Nel 2010 è inoltre uscito nelle sale il film L’ultimo dominatore dell’aria, diretto da M. Night Shyamalan. La serie originale è andata in onda per tre stagioni su Nickelodeon tra il 2005 e il 2008. La storia è ambientata in un mondo fantasy e segue il viaggio del giovane Aang e dei suoi amici per salvare una terra minacciata dalla temibile nazione del Fuoco. La serie è composta da 61 episodi.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

Classifiche consigliate