Aaron Eckhart, interprete di Harvey Dent / Due Facce ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ha “dato un consiglio” ai nuovi cinecomic nel corso di un’intervista con Screen Rant.

Il Cavaliere Oscuro, fin dal giorno della sua uscita, è stato etichettato come uno dei migliori film di sempre basati o ispirati da un fumetto e, secondo Aaron Eckhart, questo si deve anche al fatto che Nolan ha deciso di tenere bene ancorati al reale i lungometraggi della sua Trilogia di Batman.

Considerato l’attuale trend decisamente al ribasso per il genere, ad Aaron Eckhart è stato domandato cosa si dovrebbe fare per far sì che il pubblico torni a dimostrare interesse verso queste produzioni.

Ecco la sua risposta:

Dipende tutto da ciò che è nel film. È ciò che ha fatto Chris. Se prendi la tua domanda, la suddividi e la analizzi, la applichi al Il Cavaliere Oscuro, puoi vedere che li ha riportati in auge e li ha inseriti direttamente nella realtà. Li ha resi autentici inserendoli nella realtà, li ha resi concreti, reali e tangibili. Prima stavano nella terra della fantasia. Non ho visto molti di quei film ultimamente, ma credo che siano tornati ad abitare proprio nella terra della fantasia. Guarda la performance di Heath. Guarda il suo trucco. Il suo trucco sembrava fatto a casa, giusto? Ed è quello che vogliamo. Vogliamo un supereroe radicato nella realtà, e vogliamo cattivi radicati nella realtà. Chris ha fatto tutto questo perfettamente. Penso che abbia fissato un punto di riferimento per questo genere quindi direi solo “Tornate alla verità”. La verità è ciò che conta.

