In copertina per Rolling Stone UK, Aaron Taylor-Johnson ha parlato di Kraven e della sua esperienza con la Sony, parlando del diverso approccio dello studio.

“Penso che ci sia qualcosa di unico in questo personaggio, qualcosa di molto realistico” ha commentato l’attore. “Penso che ne abbiamo abbastanza di film fatti con lo stampino dagli studi, fatti per un certo tipo di cultura pop, che sfornano continuamente prodotti che fanno passare la voglia di andare al cinema. Non avrei accettato questo progetto se non avessi visto qualcosa che valesse la pena portare in vita con questo personaggio“.

Ha poi aggiunto:

Per questo lavorare a un film Sony/Marvel è una sfida completamente diversa. Ovvio, c’è la storia, il personaggio, il ruolo, e questa è una cosa. Ma poi ti ritrovi anche in un mondo in cui hai a che fare con uno studio e un franchise vero e proprio – o anche più possibili franchise… ma meglio andarci piano per ora. Quindi, diciamo che stanno scommettendo su di me, il che è fantastico. Ma devi sia compiacere lo studio che il pubblico e nel frattempo fare ciò che è dignitoso per te come attore. Trovo tutto ciò estremamente impegnativo, una sfida.

Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore vede nel cast anche Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero). L’uscita è fissata al 29 agosto 2024.

