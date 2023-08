In un lungo profilo su Esquire dedicato ad Aaron Taylor-Johnson abbiamo scoperto alcuni dettagli sul nuovo cinecomic della Marvel Kraven il cacciatore, rinviato di recente dal 6 ottobre 2023 al 30 agosto 2024.

All’interno del pezzo l’attore ha parlato degli anni vissuti sulla cresta dell’onda con progetti di grandi spessore e del suo desiderio di trascorrere del tempo con la famiglia:

C’è stato Kick-Ass, poi Godzilla e Avengers, e tutto a un tratto avevo tutte quelle possibilità, ma non mi interessavano davvero. C’erano enormi franchise in gioco, ma io volevo solamente stare con i miei bambini. Non volevo essere portato via da loro e mi sono battuto per questo.

L’attore ha ammesso che forse non era il momento giusto per cavalcare l’onda: “Probabilmente non ero pronto per quella posizione, era troppo presto. Sì, e poi in parte non me importava un caz*o“.

Il suo prossimo ruolo di spicco sarà appunto in Kraven il cacciatore:

Devi essere mentalmente pronto per ciò che comporta. Adesso mi sento sicuro nella mia vita e so come gestirlo. Non credo che fossi pronto anni fa.

Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore vede nel cast Aaron Taylor-Johnson, Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero). Al cinema arriverà il 30 agosto 2024.

