Nel cast di Abigail, nuovo horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI), è presente anche Angus Cloud, giovane attore scomparso lo scorso luglio a soli 25 anni. Così, in fase di montaggio, i registi hanno deciso di usare la pellicola per onorare la sua memoria. Ecco le parole di Bettinelli-Olipin in un’intervista con CB:

È stato emotivo e difficile, ma volevamo anche assicurarci che [Cloud] fosse messo in risalto nel film. È molto facile tagliare le cose del personaggio e le piccole battute che forse servono o non servono, ma per noi è così speciale in un film e poi il fatto che fosse l’ultimo di Angus: non volevamo in alcun modo ridurre la sua parte. Ci sentivamo responsabili. Così, abbiamo davvero analizzato il girato, ci siamo assicurati di cercare tutto ciò che c’era con lui. Se c’era qualche momento speciale, c’era un modo per usarlo, per inserirlo, perché in molti modi si può guardare il film e sapere che abbiamo fatto molta attenzione ad assicurarci che le cose di Angus vivessero, e abbiamo anche messo un sacco di cose dal dietro le quinte, perché faceva sempre ridere tutti e quindi è in molte battute. È il massimo che possiamo fare con questo film per contribuire a mantenere viva la sua memoria.

Abigail è da questo weekend nelle sale statunitensi, mentre in Italia arriverà il prossimo 16 maggio (GUARDA IL TRAILER). Mentre si attende il riscontro al botteghino, Gillett ha valutato la possibilità di realizzare un sequel della pellicola, nella tradizioni dei franchise di mostri della Universal. Ecco le sue parole:

Penso che torneremmo a tutto ciò che riguarda Abigail in un batter d’occhio. [Ma] non c’è un piano per farlo. Non abbiamo approcciato Abigail con l’intenzione di realizzare [un sequel], perché i nostri film preferiti e i film che amiamo fare sono quelli che sembrano avere una fine definitiva e soddisfacente per i personaggi. Anche se ci sono alcune cose lasciate in sospeso, amiamo anche le storie che esistono al di fuori dell’inquadratura. Siamo pronti a fare qualsiasi cosa con questo attore incredibile. E lavorare di nuovo con la Universal sarebbe un vero onore.

Abigail – La trama

Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una bambina ballerina di 12 anni, figlia di una potente figura malavitosa, per incassare 50 milioni di dollari: tutto ciò che devono fare è badare alla bambina nel corso di una notte. In una villa isolata i rapitori cominciano a diminuire uno uno, e scoprono, con grande orrore, che sono chiusi nella casa con una bambina per niente normale.

Nel cast del film troviamo Giancarlo Esposito, Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e Angus Cloud. Nei panni della bambina protagonista troviamo Alisha Weir, l’attrice di Matilda the Musical.

