La Disney ha risolto la disputa con gli eredi del fumettista Steve Ditko raggiungendo un accordo grazie al quale, il 6 dicembre, sono stati depositati in tribunale dei documenti che hanno posto fine alla battaglia legale.

La cifra pattuita è avvolta nel segreto, tuttavia secondo quanto riporta Deadline entrambe le parti si dicono “estremamente soddisfatte” dell’accordo: evidentemente si tratta di una somma ingente, ma comunque vantaggiosa per la Disney, che così ha concluso una vicenda molto problematica che durava da anni.

La contesa riguardava infatti i diritti di sfruttamento di icone leggendarie come Spider-Man e Doctor Strange: nel 2021 Patrick S. Ditko, fratello del fumettista Steve Ditko, aveva depositato la richiesta di terminazione dei diritti di copyright sui due personaggi. Lo stesso avevano fatto gli eredi di Stan Lee, Don Rico, Don Heck, Gene Colan e i legali di Larry Lieber. Come conseguenza, la Marvel aveva fatto partire una causa per mantenere il controllo dei diritti di sfruttamento di Avengers come Iron Man, Ant-Man, Hawkeye, Black Widow, Captain America, Falcon, Thor etc. La strategia processuale della Marvel faceva leva sul fatto che gli eredi di fumettisti non possono richiedere la terminazione dei diritti di copyright dal momento che si trattava di lavori su commissione, ma se fosse finita in tribunale la causa avrebbe potuto costarle caro, costringendola a condividere il controllo (e quindi i ricavi) sui personaggi.

A giugno di quest’anno erano state risolte le dispute con tutti, tranne che con gli eredi di Ditko.

