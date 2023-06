Spider-Man: Across the Spider-Verse

Come e più del primo capitolo, anche Spider-Man: Across the Spider-Verse sta mettendo d’accordo critica e pubblico. Contrariamente alla prima iterazione, questo nuovo film animato dell’Uomo Ragno esce però in un periodo in cui la cosiddetta “stanchezza da film di supereroi” si sta facendo sentire, per una ragione o per l’altra.

Che si tratti di colpi di coda della pandemia nel rapporto fra pubblico e sala o di lungometraggi effettivamente come scarsamente riusciti, le performance di alcune pellicole cinefumettistiche di ogni etichetta, da Black Adam a Eternals passando per il terzo Ant-Man e il secondo Shazam, sono state tutto fuorché stellari.

Problemi che non sembrano affliggere Spider-Man: Across the Spider-Verse ma di cui i suoi produttori, Phil Lord e Chris Miller, sono ben consapevoli. In merito alla stanchezza da film di supereroi hanno potuto dire la loro durante la promozione stampa della loro nuova opera.

Miller spiega che secondo lui:

Non credo che sia una stanchezza legata ai supereroi, credo che sia una stanchezza nei confronti di ‘un film che sembra un film che ho visto una dozzina di altre volte prima’. Se stai usando la stessa struttura narrativa, lo stesso stile, lo stesso tono e la stessa atmosfera di film e serie già visti in precedenza, non importa quale genere esso sia, risulterà noioso per le persone.

Lord aggiunge:

Non puoi campare di easter egg e rivelazioni e far sì che il pubblico abbia solo questi elementi. O anche con queste grandi e folli sfide del multiverso. Alle persone interessa solo la relazione tra Rocket Raccoon e Groot. È questa la storia che mette le radici nei genitori e nei figli. O in Miles e la sua famiglia. Con l’ultimo film, dopo che l’abbiamo mostrato ad alcuni amici tempo fa, e loro ci hanno detto: ‘Dovete arrivare il più velocemente possibile a tutti questi Spider-Personaggi multipli. È quello che rende il film emozionante!’. Ma noi abbiamo risposto: non pensiamo debba essere così. Perché ciò che tutti sembrano amare maggiormente sono le scene più intime con Miles, sua madre e suo padre. Non ne hanno mai abbastanza. E sono così contento del fatto che noi siamo rimasti fedeli a ciò che il pubblico ci stava dicendo.

Trovate tutte le informazioni su Spider-Man: Across the Spider-verse nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Rolling Stone

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate