Non è la prima volta che James Gunn, per ovvie ragioni collegate alla sua attività di regista, sceneggiatore e produttore, finisce per parlare del tema della “stanchezza da film di supereroi”.

Di recente lo ha fatto a margine dell’evento stampa in cui è stato annunciato che lui e Peter Safran si occuperanno di guidare la nuova divisione cinefumettistica, i DC Studios, inaugurata dalla Warner. In quell’occasione, sia James Gunn che Safran, più che di “stanchezza” del pubblico, avevano parlato di “pigrizia nella scrittura” dei suddetti film, una pigrizia che, inevitabilmente, ha avuto come conseguenza l’uscita di progetti meno incisivi del solito (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

All’interno di un approfondimento che Rolling Stone ha dedicato a Guardiani della Galassia 3, James Gunn torna a spiegare la sua posizione in materia:

Penso che esista una cosa definibile come stanchezza da supereroi. Ma penso anche che non abbia a che fare con i supereroi. Ha a che fare col tipo di storie che vengono raccontate e col fatto che si perde di vista il focus di quello che va fatto, ovvero l’attenzione per i personaggi. Amiamo Superman. Amiamo Batman. Amiamo Iron Man. E li amiamo perché sono personaggi straordinari che custodiamo nel nostro cuore. Se tutto finisce per essere un nonsense sul grande schermo opi finisce per diventare noioso.

Poi prosegue così il suo ragionamento:

Ma, personalmente, finisco per avvertire questa fatica per la maggior parte dei film basati sul solo spettacolo. Provo stanchezza per la mancanza di una storia con delle radici emotive ben piantate a terra. Non ha nulla a che vedere col fatto che propongano, o meno, dei supereroi. Se non c’è una storia alla base, se ti limiti a guardare gente che si scontra, non importa quanto siano ben strutturati quei passaggi, anche in termini di design e di effetti speciali. Finisce per diventare stancante e questo mi pare un problema davvero molto, molto reale.

FONTE: RS

