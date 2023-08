Spider-Man: Across the Spider-Verse

Durante un’intervista con EW, il regista Kemp Powers e i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno parlato di Spider-Man: Across the Spider-Verse e nello specifico del personaggio di Daniel Kaluuya, Spider Punk.

Durante lo sviluppo del personaggio, la squadra di artisti aveva iniziato a usare clip con l’attore per ispirarsi al suo modo di parlare prima ancora che fosse ingaggiato.

C’è stato un momento, inoltre, in cui si pensava di rinviare la presenza del personaggio al terzo film, ma poi la produzione ha ingaggiato Kaluuya e tutto è cambiato, come raccontato da Lord:

Non eravamo sicuri di quali elementi usare in questa parte e quali nella successiva. Quando abbiamo incontrato Daniel Kaluuya ci siamo resi conto che dovesse assolutamente interpretare Hobi Brown, a qualunque costo, e che Hobie dovesse apparire nel film perché ci serviva la sua personalità.

L’obiettivo è stato poi rendere Spider-Punk un personaggio forte, come aggiunto da Miller:

La sfida è che Miles è un personaggio davvero fico, uno degli Spider-Man più fichi a cui si può pensare. Trovare un personaggio che lo fosse ancora di più è stato impegnativo.

Powers ha poi parlato della scena in cui Hobie si toglie per la prima volta la maschera davanti a Miles:

Inizialmente non c’era alcuna battuta, perchè l’abbiamo aggiunta dopo aver visionato un primo montaggio. “Come fai a essere ancora più fico sotto la maschera?”. Daniel ha improvvisato una serie di battute ha iniziato dicendo: “Sono sempre stato fico”. E quelal l’abbiamo tenuta nel film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno, in home video arriverà a settembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

