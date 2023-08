Spider-Man: Across the Spider-Verse

Si è parlato molto del fatto che siano uscite due versioni diverse di Spider-Man: Across the Spider-Verse (LEGGI LA RECENSIONE). I fan con la vista più aguzza hanno infatti notato e condiviso sui social alcune sequenze/battute diverse in alcuni momenti specifici del film (ne abbiamo parlato qui facendo alcuni esempi). Nella versione digitale, la cui uscita è imminente, è stata confermata la versione “canonica”.

Nei giorni scorsi, i produttori Phil Lord e Chris Miller avevano fornito una prima spiegazione dell’accaduto (qui le loro parole), mentre ora, in un’intervista con The Wrap, hanno fatto definitivamente chiarezza. Tutto nasce dal fatto che, per effettuare le traduzioni e ottenere il visto censura, hanno dovuto distribuire una versione internazionale del film due mesi prima dell’uscita. Mentre erano dunque al lavoro sulla versione definitiva:

Non ci è stato permesso di cambiare quella versione [internazionale]. Ma le altre versioni continuavano a migliorare. E così, quando si fa un confronto con le versioni più piratate [online], queste sono le prime versioni internazionali. È la versione che alcune persone che non vanno al cinema a vedere il film hanno visto ed è la versione che conoscono meglio.

Tra le cose modificate sul fronte tecnico, troviamo “per lo più inquadrature con effetti migliorati e di un paio di correzioni all’audio, oltre a un paio di cose che abbiamo fatto qua e là per la nostra vanità“. Un cambiamento importante a livello di sceneggiatura è stato invece apportato per evitare un riferimento a una tragedia realmente accaduta:

C’era una battuta diversa nella versione internazionale, in cui Ben Reilly diceva: “Ti soffoco con la mia presa”. Poi, nel frattempo, c’è stato Jordan Neely, che era stato soffocato nella metropolitana di New York e ci siamo detti: “Sapete una cosa? Probabilmente non è una cosa di cui vogliamo ridere proprio in questo momento“. Abbiamo chiesto a Andy [Samberg, voce in originale del personaggio] di cambiare la battuta con un’altra sulla sua muscolatura. Ci sono piccole cose come queste che sono successe lungo il percorso, ma erano tutte cose per cui un artista, un addetto al suono o la ImageWorks hanno pensato: “Possiamo fare meglio con questo“. Abbiamo avuto qualche settimana di tempo per migliorarlo e così abbiamo fatto.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno, in home video arriverà a settembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: The Wrap

