Ha fatto discutere il fatto che nel mondo siano uscite due versioni diverse di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

I fan con la vista più aguzza hanno infatti notato e condiviso sui social alcune sequenze/battute diverse in alcuni momenti specifici del film (ne abbiamo parlato qui facendo alcuni esempi). Nella versione digitale, la cui uscita è imminente, è stata confermata la versione “canonica”. E ora, intervistati da GamesRadar, i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno spiegato cos’è successo.

Dice Miller:

Una versione del film è stata realizzata quasi due mesi prima dell’uscita cinematografica, perché doveva essere tradotta in lingue diverse, inoltre serviva tempo per il visto censura in Europa. Il team di [Sony Pictures] Imageworks aveva ancora in ballo alcune scene che pensavano potessero essere migliorate per la versione definitiva. Quindi hanno continuato a pulire e perfezionare quelle cose. Nel frattempo, alcuni membri della troupe – persone nel dipartimento del suono o nel team di animazione – continuavano a proporre suggerimenti e modifiche. Noi abbiamo cercato di fare la versione migliore possibile. Poiché è un film sul multiverso, è come se ci fosse un multiverso del film – questa è stata davvero la ragione di tutto ciò. Abbiamo cercato di creare la versione migliore possibile di cui tutti sarebbero stati orgogliosi.

Va detto che questa spiegazione sembrerebbe assecondare le accuse di alcuni artisti che, mesi fa, hanno lamentato una certa disorganizzazione e diversi problemi produttivi nella realizzazione del film. Non stupisce, peraltro, che la Sony abbia rinviato a data da definirsi l’uscita del terzo film della saga, Beyond the Spider-Verse. A questo proposito, i produttori hanno detto a Digital Spy:

Sono conversazioni che per fortuna non ci competono, ma posso dirvi che siamo duramente al lavoro sul film, e ci prenderemo il tempo necessario per fare il film migliore possibile. Stiamo cercando di fare la miglior conclusione possibile per questa storia, portando i fan in posti dove non siamo stati finora. E facendoli anche ridere, piangere, esultare e pensare.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno, in home video arriverà a settembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

