Adam Devine, comico e attore di film come Pitch Perfect e Cattivi vicini, durante l’apparizione nel podcast di Theo Von “This Past Weekend” ha espresso la sua opinione sui film di supereroi.

Secondo l’attore i Marvel Studios e i produttori di altri film di questo tipo starebbero rovinando la commedia americana, ora sempre meno presente nei cinema. Ecco cosa ha detto:

Guardi una commedia al giorno d’oggi e ti dici: questa non è una commedia. Dove sono le battute? Ci sono ancora buoni spettacoli del genere, ma vere commedie… è difficile. La mia teoria: penso che la Marvel abbia rovinato la commedia. Penso che i film di supereroi l’abbiano rovinata perché vai al cinema e ti aspetti di guardare qualcosa che è costato 200 milioni di dollari, e le commedie non sono così. Quindi ti chiedi: “Perché dovrei spendere la stessa quantità di denaro per vedere una piccola commedia al cinema se posso spenderlo per qualcosa che vale 200 milioni di dollari?” E continuano a fare questi film con un taglio divertente, che ti fanno dire: “Oh mio Dio, il procione parla! È esilarante!” E lo è, ma non è vera commedia.

Devine conclude dicendo:

Ogni casa di produzione era abituata a far uscire al cinema un sacco di commedie ogni anno. Ce n’erano qualcosa come 45 al cinema ogni anno. Quindi ogni settimana c’era una nuova commedia in sala. Ora, lo scorso anno, ce ne sono state 6 o 7. È assurdo.

Il genere della commedia sta effettivamente attraversando un periodo di stanca al cinema dopo i grandi successi dei primi vent’anni degli anni duemila. Ma quest’estate gli studios hanno provato a portare sul grande schermo alcune commedie, in particolare titoli VM come Fidanzata in affitto, che ha incassato 85 milioni di dollari in tutto il mondo.

Molte commedie si sono rifugiate però sullo streaming: recentemente Devine ha partecipato a The Out-Laws – Suoceri fuorilegge, prodotta da Adam Sandler, che ha fatto il suo debutto su Netflix.

FONTE: YouTube

