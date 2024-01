Adam Wingard, regista di Godzilla Vs Kong e dell’imminente Godzilla e Kong – il nuovo impero (GUARDA IL TRAILER), è uno dei 38 registi che per Indiewire hanno stilato un’elenco dei film preferiti usciti nel 2023. Nel suo, risalta la presenza di Godzilla Minus One, film giapponese sull’iconico mostro arrivato con successo nelle sale lo scorso dicembre. Gli altri titoli citati dal cineasta sono: Oppenheimer, Napoleon, Beau ha paura, La zona d’interesse, The Killer, Thanksgiving, L’esorcista: il credente, Super Mario Bros: il film.

Ricordiamo che recentemente lo stesso Wingard aveva anticipato che Godzilla e Kong “omaggerà la tradizione epica [di film di Godzilla e di Kong], inserendo una serie di easter egg per i fan più sfegatati“.

Trovate tutte le informazioni su Godzilla Minus One nella nostra scheda.

Vi ricordiamo invece che Godzilla e Kong – Il nuovo impero sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 aprile 2024. Ecco la sinossi:

L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Cosa ne pensate dell’apprezzamento di Adam Wingard per Godzilla Minus One? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Indiewire

Classifiche consigliate