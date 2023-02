Aladdin 2: Guy Ritchie ha “diverse idee” per il sequel

In una recente intervista con Collider, Guy Ritchie ha parlato brevemente di Aladdin 2 spiegando di avere diverse idee sul film, ma che tuto resta da vedere.

Il regista adorerebbe portare avanti la storia:

Vorrei tanto, non so dirvi quanto ho apprezzato quell’esperienza, è stata splendida. Lavorare con la Disney significa collaborare con un mondo così professionale, come ben immaginate. Da quel punto di vista è stato bellissimo. Vorrei tanto, ma tutto resta da vedere. Stiamo pensando a diverse idee da un bel po’ di tempo oramai, ma sarebbe fantastico tornare.