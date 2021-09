Screen Rant ha intervistatoper parlare di Lamya’s Poem e gli ha chiesto un commento su, sequel del film di Guy Ritchie che ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo.

L’attore ha aggiornato sullo sviluppo del progetto senza sbilanciarsi troppo:

Ci stanno lavorando e stanno cercando di ottenere il via libera. È tutto quello che so. Come sapete, solitamente gli attori sono l’ultimo pezzo del puzzle, perciò lo studio ha sempre molto di cui preoccuparsi prima di coinvolgere gli attori. Ovviamente spero che il film riunirà tutti noi, Naomi, Will e il resto del cast, Marwan, Navid, Nasim, tutti. A quanto so al momento stanno lavorando alla sceneggiatura.

L’anno scorso, ricordiamo, la Disney ha assunto John Gatins (Flight) e Andrea Berloff (Straight Outta Compton) per scrivere il film.

Non è chiaro se Guy Ritchie tornerà dietro la macchina da presa, anche se il sentire comune è che lasci il testimone a qualcun altro. Alla produzione vi sarà Ryan Halprin, mentre i protagonisti Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith verranno contattati solo una volta che lo script sarà pronto (anche se è improbabile che non avessero un’opzione su uno o più sequel nel contratto precedente).

Vi ricordiamo che la Disney sta anche lavorando su uno spinoff dedicato al Principe Sanders per Disney+, notizia che qualche mese fa aveva causato non poche polemiche.

