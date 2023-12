Verrà realizzato il sequel del live-action Disney di Aladdin? Non si sono più sentite notizie a tal riguardo.

Proprio recentemente ScreenRant ha chiesto delucidazioni sul progetto direttamente a Mena Massoud che ha semplicemente risposto:

Non ho aggiornamenti. Credo che, come ha detto lei, lo sciopero abbia messo tutto in stand-by. So che stavano cercando di farlo partire da tempo, ma non ho idea a che punto sia.

Abbiamo girato nel 2017. Sono passati sei anni da quando abbiamo girato e concluso il progetto. Per me, a un certo punto, la vita va avanti. Sono sicuro che hanno le loro ragioni. So che ci hanno provato per molto tempo, quindi non so quali fossero esattamente gli ostacoli. Ma forse ora, dopo la fine dello sciopero, continueranno a cercare di far decollare il progetto.